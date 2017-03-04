Harley-Davidson в России и СНГ: Рынок тяжелых мотоциклов 2016

Москва, 1 марта 2017 года — Harley-Davidson подводит итоги 2016 года в регионе России и СНГ. По результатам 12 месяцев доля рынка Harley-Davidson в сегменте тяжелых мотоциклов (более 600 куб.см.) увеличилась на 4,8 п.п. по отношению к 2015 году и составила 21%. Harley-Davidson остается единственным брендом в этом классе, который нарастил продажи в России в минувшем году

«Недавно агентство Автостат подвело неутешительные для моторынка итоги года . Цифры говорят сами за себя, мы работаем на падающем рынке. Сегмент тяжелых мотоциклов (600+ куб.см.), в котором мы традиционно конкурируем с европейскими и японскими производителями, пострадал чуть меньше. Но все же падение составило внушительные 19%. В этих условиях я особенно горд результатами работы наших дилеров и нашей команды. Harley-Davidson — единственный производитель, который смог показать позитивную динамику в этом году», — комментирует Антон Прохоров, Глава марки Harley-Davidson в России и СНГ.

Рынок тяжелых мотоциклов в России остается неизменным вот уже несколько лет. Традиционно, первые два места делят BMW и Harley-Davidson, занимая в 2016 году 39,9% и 21,1% доли рынка соответственно. Далее следует тройка японских производителей Honda (8,9%), Kawasaki (8,6%) и Yamaha (8,0%) с общей долей в 25,5%. От них отстает Suzuki, сокративший присутствие на рынке до 2,4% в 2016 году. Замыкают рейтинг европейские и прочие производители, которые суммарно занимают 11,0% рынка тяжелых мотоциклов в России. (См. Рис.1)

«Конечно, как и любой другой бизнес мы столкнулись с негативным влиянием кризисных явлений в экономике. Большая часть этого влияния пришлась на конец 2014-го и 2015 год. Однако благодаря ряду предпринятых нами усилий сейчас мы наблюдаем стабилизацию обстановки, интерес к нашей продукции растет. Harley-Davidson сделал ставку на развитие в кризис: мы предложили нашим клиентам выгодные программы кредитования и трейд-ин, а также расширили присутствие бренда в регионе, открыв дилерские центры в таких ключевых городах, как Казань и Красноярск». Все эти меры позволили нам нарастить объемы продаж и усилить позиции на рынке, — продолжает Антон Прохоров.

Если говорить о структуре продаж Harley-Davidson в 2016 году, то в топе присутствуют и компактные городские, и средние круизеры, и большие туристические мотоциклы. Такая структура не менялась уже около пяти лет. Топ 5 бестселлеров Harley-Davidson в 2016 году: Fat Boy S, Night Rod Special, Forty-Eight, Iron 883, CVO Street Glide.

В 2017 году марка рада предложить своим поклонникам обновленные туристические мотоциклы с новым двигателем Milwaukee-Eight™, пришедшим на смену классическому Twin Cam 103. Согласно прогнозам на 2017 год, Harley-Davidson планирует показать положительную динамику, ориентируясь на развитие и обновление модельной линейки и возросший интерес потребителей к кредитным программам и схеме трейд-ин, а также, безусловно, на расшиерние дилерской сети в России — дилерские центры в Тюмени и Владивостоке примут своих первых клиентов уже в середине этого года.

Новости от Redtram.com Загрузка ...