Компания Jaguar Land Rover представляет Jaguar F-PACE, XF и XE 2018 модельного года

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Россия, Москва, 27 февраля 2017 года — Компания Jaguar Land Rover представляет обновления для спортивного SUV Jaguar F-PACE, бизнес-седана XF и компактного спортивного седана XE. Версии этих автомобилей 2018 модельного года получили совершенно новые двигатели Ingenium, а также широкий ряд опций, делающих каждую поездку более комфортной и безопасной.

Совершенно новые двигатели

Компания Jaguar Land Rover представляет два новых четырехцилиндровых бензиновых двигателя и дизельный 240-сильный мотор из семейства Ingenium.

Оба 2,0-литровых бензиновых двигателя Ingenium — мощностью 200 л.с. (доступен для XE и XF) и мощностью 250 л.с. — созданы из алюминия. Низкий уровень трения внутри двигателя обеспечивает отличную терморегуляцию, а легкость самой конструкции позволяет снизить расход топлива и повысить динамику автомобиля. Теперь версия двигателя отмечается бейджем на кузове — 20t для версии 200 л.с. и 25t для версии 250 л.с.

Дизельная линейка получила 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель Ingenium c двумя турбинами мощностью 240 л.с. с крутящим моментом 500 Нм. Этот экономичный мотор отличается традиционным динамичным характером, который так ценят поклонники Jaguar.

Первый четырехцилиндровый двигатель c двумя турбинами от Jaguar Land Rover получил обновленные поршни, коленчатый вал и инжектор. Последовательный наддув дает большой резерв мощности на высоких оборотах и ускоренный отклик на низких оборотах. Автомобили F-PACE, XF и XE, оснащенные этим новым дизельным двигателем, получат бейдж 25d.

Ник Роджерс (Nick Rogers), исполнительный директор по разработке продуктов Jaguar Land Rover: «Мы нацелены на то, чтобы расширять линейку двигателей Ingenium, которая выпускается в нашем современном производственном центре в Уолверхэмптоне, чтобы максимально соответствовать запросам наших текущих и будущих клиентов».

Передовые технологии для бензиновых двигателей

Семейство двигателей Ingenium от Jaguar Land Rover отличается самыми передовыми технологиями, благодаря чему эти моторы одновременно являются динамичными, экономичными, тихими, а также соответствуют строгим международным требованиям в области экологии.

Эти двигатели отличаются низким уровнем внутреннего трения, а использование турбины типа twin scroll оптимизирует не только расход топлива, но и выходную мощность, а также плавность работы. Новые моторы мощностью 200 л.с. и 250 л.с. оснащены электрогидравлической технологией управления клапанами и системой постоянной регулировки хода клапана для лучшей подачи воздуха в силовой агрегат. Эта запатентованная технология обеспечивает плавную регулировку высоты поднятия впускного клапана, таким образом, снижая расход топлива в двигателе.

Система прямого впрыска топлива под давлением 200 бар с центральным расположением инжекторов также способствует меньшему расходу топлива и снижению уровня вредных выбросов благодаря оптимизированной схеме впрыска.

Впервые на Jaguar выпускной коллектор интегрирован в головку блока цилиндров — такое решение значительно сокращает время прогрева двигателя, то есть наименее эффективную фазу его работы, снижая расход топлива и выбросы.

Настройка динамических характеристик автомобиля

Покупатели XF и XE 2018 модельного года смогут максимально точно управлять дорожными качествами своего автомобиля благодаря системе Configurable Dynamics, которая позволяет водителю задавать настройки двигателя, трансмиссии и рулевого управления, конфигурируя их по своему желанию. Система предлагает два режима — «обычный» (Normal) и «динамичный» (Dynamic). Пиктограммой системы на центральной консоли является клетчатый флаг, который загорается при активации режима Dynamic.

В свою очередь, система Adaptive Dynamics также остается доступной — она позволяет изменить настройки подвески и вместе с Configurable Dynamics расширяет возможности автомобилей.

Еще больше комфорта и уверенности

Автомобили Jaguar 2018 модельного года отличаются еще более широким спектром решений, делающих каждую поездку невероятно комфортной. Сиденья F-PACE и XF получили более крупные и эргономичные подголовники с электрической регулировкой по высоте и ручной регулировкой «крыльев» подголовника.

Технология Dual View предлагается для всех трех моделей — она позволяет водителю и пассажиру получать доступ к различной информации мультимедийной системы при помощи одного 10-дюймового дисплея. Интеллектуальная технология Dual View доступна при установке мультимедийной системы InControl Touch Pro. При помощи нее водитель, например, может следить за указаниями спутниковой навигации, а пассажир — просматривать медиафайлы.

Обновленная цветовая палитра получила унифицированные с остальным модельным рядом Jaguar Land Rover названия цветов, что значительно облегчает заказ автомобиля.

Активная безопасность F-PACE, XF и XE поднялась на еще более высокий уровень благодаря новым технологиям. Система определения дорожной ситуации по ходу движения автомобиля (Forward Traffic Detection), являющаяся частью системы камер кругового обзора, помогает водителю сориентироваться в условиях ограниченной видимости. Камера, расположенная на решетке радиатора, считывает различные объекты на пути следования автомобиля, оповещая о них водителя с помощью визуальных предупреждений на центральном дисплее — это позволяет избегать негативных последствий в случае потенциальной опасности. Особенно эта камера полезна при выезде на перекрестки с плохой обзорностью.

Система Forward Vehicle Guidance также является частью системы кругового обзора и помогает водителю при совершении маневров на низкой скорости. Вместе с передними датчиками парковки эта система создает изображение автомобиля с проекцией угла поворота колес и показывает изменение курса автомобиля в зависимости от поворотов руля. Водители могут отслеживать дистанцию между автомобилем и другими объектами на центральном дисплее, что снижает стресс во время маневрирования.

Седаны XE и XF получили систему помощи в слепых зонах Blind Spot Assist, которая дополняет уже существующую систему мониторинга слепых зон. Используя систему предупреждения столкновений и электроусилитель руля, Blind Spot Assist автоматически корректирует курс в том случае, когда автомобиль начинает перестраиваться в другую полосу при наличии движущихся объектов в слепых зонах.

Детальная информация по моделям

Jaguar F-Pace

После вошедшей в книгу рекордов Гиннеса мировой премьеры в 2015 году, F-PACE прочно утвердился в роли настоящего драйвера продаж Jaguar. Версия 2018 модельного года получит еще более мощные и экономичные двигатели, новую конструкцию передних сидений и другие усовершенствования.

Визуальные изменения 2018 модельного года включают в себя пересмотренную цветовую палитру, а также опциональные 22-дюймовые колесные диски с 15 спицами, ранее доступные только для версии First Edition.

Двигатели Ingenium

С 2018 модельного года на F-PACE будут доступны новые двигатели из семейства Ingenium.

Четырехцилиндровый дизельный Ingenium объемом 2,0 л — это двигатель мощностью 240 л.с. с двойной турбиной, отмеченный бейджем 25d. Модификация с полным приводом оснащается с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией: расход топлива для нее составляет 5,8 л/100 км, выбросы СО2 — 153 г/км, а разгон от 0 до 100 км/ч — 7,2 секунды.

Бензиновый четырехцилиндровый Ingenium объемом 2,0 л и мощностью 250 л.с. будет доступен с автоматической трансмиссией и полным приводом. Благодаря турбине типа twin-scroll двигатель достигает 365 Нм крутящего момента уже при 1 200 об/мин. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,8 секунды, выбросы СО2 составляют 170 г/км, а расход топлива — 7,4 л/100 км.

Богатство выбора и комфорт

Изменения в интерьере автомобиля направлены на расширение возможностей персонализации, а также дарят водителю и пассажирам еще больший комфорт. Новая опциональная отделка Light Oyster / Ebony придает салону более выразительный и премиальный облик. Все автомобили комплектаций Prestige и Portfolio оснащаются спортивным рулем в качестве стандартного оснащения. Покупатели также получат два подстаканника в центральной консоли, скрытые специальной крышкой.

Флагманская версия Portfolio отличается обновленными сиденьями и подголовниками с электрорегулировкой по высоте и ручной регулировкой «крыльев». Технология Jaguar Dual View, в свою очередь, делает поездки в автомобиле еще более комфортными как для водителя, так и для переднего пассажира.

Как и другие автомобили Jaguar 2018 модельного года, F-PACE получил две новые системы активной безопасности: Forward Traffic Detection и Forward Vehicle Guidance.

Jaguar XF

Jaguar XF 2018 модельного года получает три новых двигателя, включая 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый Ingenium мощностью 200 и 250 л.с.

Версия мощностью 200 л.с. доступна с задним приводом и автоматической трансмиссией. Оснащенный этим двигателем, автомобиль способен разогнаться с 0 до 100 км/ч за 7,5 секунды при расходе топлива в размере 6,8 л/100 км и выбросах СО2 154 г/км.

Более мощная версия 250 л.с. доступна с автоматической трансмиссией и полным приводом. Полноприводная модификация разгоняется до 100 км/ч за 6,6 секунды и отличается низкими выбросами СО2 — всего лишь 159 г/км.

К существующему дизельному двигателю Ingenium мощностью 180 л.с. добавляется новая версия мощностью 240 л.с. Эта модификация предлагается с полным приводом. Расход топлива составляет 5,5 л/100 км, а выбросы СО2 —144 г/км. Четырехцилиндровый мотор с двумя турбинами разгоняет XF с 0 до 100 км/ч всего лишь за 6,5 секунды.

Точность настройки

В дополнение к новым двигателям XF получает функцию Configurable Dynamics, которая устанавливается на версии с автоматической трансмиссией без адаптивной подвески: она включает в себя заводские установки, а также режимы Normal и Dynamic, оптимизирующие настройки рулевого управления, двигателя и трансмиссии.

Система Adaptive Dynamics, предусматривающая индивидуальные настройки, доступна для версий с адаптивной подвеской и позволяет владельцу регулировать плавность хода и отзывчивость управления. При установке мультимедийной системы Touch Pro водитель также получает дисплей Dynamic-i, который фиксирует информацию об ускорении автомобиля, торможении, а также располагает таймером, что позволяет отслеживать все характеристики XF на дороге.

Непревзойденный комфорт

Большое багажное отделение объемом 505 л делает XF очень практичным спортивным седаном, а функция сенсорного бесконтактного открывания двери багажника, доступная с 2018 модельного года, облегчает погрузку и выгрузку предметов.

Функция доступна на автомобилях с бесключевым доступом и задним датчиком парковки: достаточно провести ногой под задним бампером, чтобы открыть багажник, если руки заняты. Таким же движением можно закрыть багажник.

Передние сиденья Luxury, также доступные для автомобиля 2018 модельного года, располагают настройками в 20 направлениях, а также увеличенными подголовниками с боковыми «крыльями». Jaguar XF также оснащается системой Dual View.

Функции Blind Spot Assist, Forward Traffic Detection и Forward Vehicle Guidance подтверждают высокую оценку безопасности XF, 5 звезд Euro NCAP, и его репутацию как одного из самых безопасных автомобилей.

Jaguar XE

Для покупателей Jaguar XE выбор стал еще шире: в линейке силовых агрегатов появились бензиновые Ingenium мощностью 200 л.с. с задним приводом и автоматической трансмиссией и мощностью 250 л.с. с полным приводом и автоматической трансмиссией.

При 320 Нм крутящего момента версия мощностью 200 л.с. разгоняет XE до 100 км/ч за 7,1 секунды при расходе топлива 6,3 л/100 км и выбросах СО2 144 г/км. Более мощная 250-сильная модификация с полным приводом и улучшенным сцеплением с поверхностью ускоряют разгон до 6,2 секунд — при выбросах СО2 154 г/км.

Покупатели могут выбрать еще более динамичную версию XE S с 3,0-литровым V6, заимствованным у спорткара F-TYPE: выходная мощность силового агрегата была повышена с 340 до 380 л.с.

Новый дизельный Ingenium с двумя турбинами демонстрирует характеристики, сходные с двигателем V6. При мощности 240 л.с. он производит крутящий момент 500 Нм уже на 1 500 об/мин, разгоняя седан до 100 км/ч за 6,1 секунды. Расход топлива при этом составляет 5,2 л/100 км, а выбросы СО2 — 137 г/км.

Как и XF, XE теперь получил систему Configurable Dynamics, что позволяет водителю максимально настроить автомобиль в соответствии со своими потребностями.

Система Adaptive Dynamics также обеспечивает персонализацию настроек подвески. Для автомобилей 18MY система доступна для всех двигателей, представленных на российском рынке. При установке мультимедийной системы Touch Pro водитель получает дисплей Dynamic-i, который позволяет отслеживать информацию об ускорении автомобиля, торможении, а также располагает таймером.

Комфорт и безопасность

Jaguar XE оснащен множеством опций, которые делают использование автомобиля еще более комфортным. Функция сенсорного бесконтактного открывания двери багажника позволяет открыть или закрыть багажник автомобиля одним движением ноги под бампером, где расположен соответствующий датчик.

Приборная панель TFT диагональю 12,3 дюйма — решение, позволяющее водителю получать самую необходимую информацию в любое время. Четыре специальные визуальные темы и большой дисплей делают возможной полноэкранную навигацию, с которой гораздо удобнее вести автомобиль в незнакомом месте. Также для XE доступна функция Dual View.

По итогам тестов Euro NCAP спортивный седан XE был назван «самым безопасным полноразмерным автомобилем для семьи», благодаря превосходной защите пассажиров и пешеходов. К 2018 модельному году автомобиль получил функции Blind Spot Assist, Forward Vehicle Guidance и Forward Traffic Detection.

XE также оснащается системой автономного экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов. Система работает в диапазоне скоростей от 5 до 60 км/ч и использует фронтальную камеру для определения потенциально опасных ситуаций, применяя торможение в случае риска столкновения. Эта передовая технология позволяет определить пешеходов ростом выше 1 метра на пути автомобиля.

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