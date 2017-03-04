Lexus объявил о сотрудничестве с Нери Оксман в рамках выставки «Lexus Yet» на неделе дизайна в Милане 2017

Lexus

Нери Оксман, доцент медиалаборатории Массачусетского технологического института, и ее исследовательско дизайнерская группа Mediated Matter представят философию Lexus «YET» с помощью иммерсивной многомерной инсталляции из света и тени.

На выставочной площадке Lexus также будут показаны работы 12 финалистов конкурса Lexus Design Award 2017.

Выставка Lexus пройдет с 4 по 9 апреля в музее La Triennale di Milano.

Lexus International объявила о проведении выставки «LEXUS YET» в рамках Недели дизайна в Милане 2017 года ? крупнейшего события в мире дизайна, также известного как Salone Del Mobile. Выставка пройдет с 4 по 9 апреля в музее дизайна La Triennale di Milano, расположенном в Парке Семпионе, который станет основной площадкой Недели дизайна в Милане.

Lexus участвует в этом мероприятии с 2005 года, что свидетельствует о давней приверженности бренда дизайну и инновациям. В этом году бренд привлек к сотрудничеству архитектора, дизайнера и доцента медиалаборатории Массачусетского технологического института Нери Оксман и ее исследовательско-дизайнерскую группу Mediated Matter. Признанный первопроходец в областях архитектуры и дизайна, Оксман известна своими инновациями, источником идей которых служит природа. Ее концепция гармоничного сочетания двух противоположностей ? природы и технологий ? как нельзя лучше соответствует философии «YET» (в пер. с англ. «и вместе с тем»).

Философия «YET» побуждает Lexus раздвигать границы возможного путем объединения на первый взгляд несовместимых элементов. Ее главный принцип гласит: «Не соглашайся на компромисс, а стремись к гармонии». Возникающая в результате синергия позволяет совершать технологические прорывы и открывать новые возможности.

«Ставя перед собой цель объединить элементы, которые кажутся на первый взгляд несовместимыми, мы пробуждаем свой творческий потенциал и раздвигаем границы возможного в сфере дизайна и технологий», — поясняет исполнительный вице-президент Lexus International Йошихиро Сава.

С помощью инновационных дизайна и материалов Lexus и команда Оксман стремятся сделать мир лучше. На выставке Lexus Оксман и Mediated Matter выразят философию «YET» через иммерсивную многомерную светотеневую инсталляцию, в которой используются разработанные группой технологии.

Кроме того, в музее La Triennale di Milano будут представлены 12 работ финалистов конкурса Lexus Design Award 2017 ? прототипы и экспозиции, демонстрирующие оригинальное и инновационное применение философии «YET». Также Lexus увлекательно и нестандартно расскажет о своей увлеченности дизайном и истории участия в дизайнерском форуме.

Новости от Redtram.com Загрузка ...