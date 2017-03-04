Мировая премьера нового Arteon состоится на Женевском автосалоне

Volkswagen

В модельной линейке марки Volkswagen Arteon находится на ступень выше Passat.

Модель премиум-класса отличается яркими контурами и формами.

Фары и эмблема Volkswagen создают гармоничный вид передней части кузова.

Марка Volkswagen расширяет свой модельный ряд и представляет модель Arteon — новый автомобиль класса Gran Turismo с авангардным дизайном. Мировая премьера фастбэка, который в модельной линейке марки находится на ступень выше Passat, состоится в марте на Женевском автосалоне.

Создатели Volkswagen Arteon стремились объединить в модели авангардный дизайн и многофункциональность. Автомобиль имеет вместительный для такого типа кузова салон, а дополнительное свободное пространство в области головы и ног водителя и пассажиров обеспечивает дополнительный комфорт. Одной из наиболее ярких особенностей нового Volkswagen Arteon стал дизайн передней части автомобиля: светодиодные LED-фары и дневные ходовые огни гармонично сочетаются с горизонтальными хромированными элементами решётки радиатора и капотом.

Volkswagen Arteon оснащён новейшими системами помощи водителю, ранее не представленными в классе. Благодаря своим уникальным особенностям Volkswagen Arteon станет одним из самых революционных автомобилей в своём сегменте.

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