Открыта регистрация участниц ежегодного конкурса «Автоледи-2017»

ОГИБДД УМВД России по Сергиево-Посадскому району объявило о начале регистрации участниц ежегодного конкурса водительского мастерства среди женщин «Автоледи-2017».

4 марта 2017 года на площадке Учебного центра «Автомобилист» в городе Хотьково состоятся ставшие уже традиционными автомобильные состязания среди женщин, приуроченные к международному женскому дню. Шанс побороться за титул «Автоледи-2017» представится всем автолюбительницам, имеющим водительское удостоверение. Пройти практические этапы конкурса возможно как за рулем личного автотранспорта, так и воспользовавшись предоставленными организаторами транспортными средствами.

Участницам предстоит продемонстрировать навыки вождения, знание правил ПДД и оказания первой медицинской помощи. Конкурсная программа сезона 2017 года разработана при участии московского квестологического центра «Перезагрузка». Претенденткам на звание «Автоледи-2017» так же предстоит пройти специальные задания на точность объезда препятствий от автомобильного портала Avtoavto.ru, генерального информационного партнера «Автоледи-2017».

Оценивать мастерство вождения конкурсанток будут сотрудники ОГИБДД Сергиево-Посадского района и журналисты ведущих российских автомобильных СМИ. Финалисткам «Автоледи-2017» будут вручены клубные карты фитнес-центра «Олимп». Всех участниц ждут приятные подарки от компании «Олтекс» и партнеров конкурса, в том числе и специальный приз от портала Avtoavto.ru- интервью и фотосессия.

В программе «Автоледи-2017» предусмотрены приятные сюрпризы для зрителей. Мастер-класс по вождению в ограниченных условиях парковки для всех желающих проведет Ирина Сергеева- неоднократная участница различных соревнований для автолюбительниц. Ведущая «Автоледи-2017» Аннет Рувиш.

Зарегистрироваться для участия в «Автоледи-2017» можно на официальном сайте Учебного центра «Автомобилист» www.1avtomobilist.ru , или по телефону +7(926) 139-54-61 . Конкурс «Автоледи-2017» состоится 4 марта 2017 года на площадке Учебного центра «Автомобилист» (г. Хотьково, 1я Станционная ул., д.13) в 10:00 по московскому времени.

Организаторы «Автоледи-2017»: ОГИБДД УМВД России по Сергиево-Посадскому району совместно с Учебным центром «Автомобилист»

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