Новый Citroёn Jumpy. Версии для России!

Citroen

Продажи третьего поколения нового Citroёn Jumpy стартуют в России в первом полугодии 2017 года. С появлением нового Citroën Jumpy марка намерена усилить своё присутствие на рынке, предложив своим клиентам надёжный, многофункциональный, автомобиль, способный удовлетворить самые разнообразные потребности клиентов вне зависимости от сферы деятельности и благодаря трём вариантам длины кузова и двум типам полной массы.

В России Citroën новый Jumpy будет предлагаться в трёх вариантах длины кузова (Compact — 4,60 м, Standart — 4,95 м и Long — 5,30 м), с двумя вариантами колесной базы: 2925 и 3275 мм и с двумя типами полной массы: 2.5 и 3.0 тонны. Высота автомобиля варьируется в пределах от 1940 до 1950 мм. В зависимости от модификации, объем грузового отсека фургона составляет от 4.6 до 6.6 кубометров, погрузочная длина — от 2162 до 4024 мм, а погрузочная ширина между арками колес 1258 мм.

Внушительные объёмы загрузки (до 6,6 м³) при сохранении компактных размеров делают эксплуатацию автомобиля максимально удобной, особенно в городе. Новый CITROËN Jumpy оснащен усиленной передней подвеской Pseudo Mc Pherson со стабилизатором поперечной устойчивости и задней рычажной подвеской, обеспечивающими полезную нагрузку до 1 200 кг. Благодаря адаптивным амортизаторам обеспечивается отличная управляемость и комфорт вне зависимости от загруженности автомобиля и состояния дорог.

Новый Citroën Jumpy предлагает несколько модификаций, способных удовлетворить потребности разных клиентов в зависимости от вида профессиональной деятельности:

модификация со стационарной перегородкой

версия с модульной перегородкой Moduwork и сиденьями, складывающимися в ровный пол, увеличивает объем загрузки на 1,5 м³ и располагает достаточным пространством для загрузки длинномеров.

Экономичные дизельные двигатели

Новый Citroën Jumpy предлагает 2 варианта дизельных двигателей, которые работают в паре, как с механической, так и с автоматической коробками передач. В основе нового Citroën Jumpy лежит модифицированная версия модульной платформы EMP2, разработанная специально для этого автомобиля. Новый вариант модульной платформы позволил снизить массу автомобиля на 100 — 150 кг (в зависимости от версии) по сравнению с предыдущим поколением Jumpy и интегрировать экономичные дизельные двигатели — совокупность этих факторов обеспечивают один из лучших в своем классе показатель расхода топлива с двигателем объёмом 2.0 л.

Двигатель 1,6HDi (90) MT5 (66 кВт — 215 Н•м при 1 500 об/мин): 5,7л/100 км в загородном цикле;

Двигатель 2,0 (150) МКПП6 (110 кВт — 370 Н•м при 2 000 об/мин): 5,1 л/100 км в загородном цикле;

Двигатель 2,0 (150) АКПП6 (110 кВт — 370 Н•м при 2 000 об/мин): 5,6 л/100 км в загородном цикле;

Цены на все версии нового Citroën Jumpy будут анонсированы в марте 2017 г.

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