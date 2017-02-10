«АВТОМОБИЛЬ ГОДА» провел второй уникальный мастер-класс внедорожного вождения для участников голосования

Голосование в рамках 17-го сезона самой масштабной автопремии страны «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ» на пике активности. До конца марта на сайте www.autogoda.ru автолюбители выскажут свое мнение о том, какие машины лучшие в своих классах. Среди тех, кто уже отдал свой голос, была определена финальная тройка призеров, ставших обладателями путевок в Москву на второй эксклюзивный мастер-класс «Приручи волка!» по внедорожному вождению на пикапах Volkswagen Amarok.

18 февраля на полигоне «Академии 4×4» в Дмитровском районе Подмосковья состоялся второй мастер-класс по внедорожному вождению. Шанс пройти экстремальную трассу и испытать себя представился очередной тройке призеров из числа автолюбителей, принявших участие в голосовании. В борьбе за приз — сертификат на комплект шин Continental — финалистам предстояло проявить настоящую силу духа! Участники преодолевали экстремальные раллийные и внедорожные трассы, соревновнуясь в водительском мастерстве. Выполняли упражнения на точность объезда препятствий от Total, испытывали на прочность шипованную резину Continental, разжигали факелы в полевых условиях и распиливали деревья с помощью шведской техники Husqvarna.

Победителем и обладателем приза мастер-класса «Приручи волка!» стал Роман Должников, город Белгород.

Голосование на autogoda.ru продолжается! Все автолюбители, отдавшие свой голос, получают уникальный шанс стать обладателем главного приза ежегодной Национальной премии «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ» — нового Volkswagen Amarok. Счастливчика определят 7 апреля 2017 года. Процедура будет транслироваться в прямом эфире на сайте www.autogoda.ru . Подведение итогов голосования и церемония вручения ежегодной Национальной премии «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ — 2017» состоится 26 апреля в Москве.

«АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ» — крупнейший автомобильный медийно-исследовательский проект в нашей стране, в основе которого — изучение автомобильных предпочтений потребителей на российском рынке. Проект включает ежегодную Национальную премию «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ» — самый масштабный по количеству участников автомобильный конкурс в мире; периодический журнал AUTOGODA c тест-драйвами автомобилей, объединенных по классам; регулярное исследование «РЕЙТИНГИ АВТО ГОДА». Ежегодно в исследованиях «АВТО ГОДА» принимают участие более миллиона человек. Официальный сайт проекта — www.autogoda.ru .

Проект реализуется при поддержки партнеров

Эксклюзивный спонсор: шинная компания ООО «Континентал Тайрс Рус». Официальный партнер: ООО «ТОТАЛ ВОСТОК». Главный приз предоставлен ООО «Фольксваген Груп Рус». Призовой партнер: ООО «ХУСКВАРНА». Технический партнер: «Русский АвтоМотоКлуб». Генеральный информационный партнер: «НАШЕ Радио». Информационный партнер: телеканал РЕН ТВ. Медиапартнеры: «5 Колесо», «Автомир».

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