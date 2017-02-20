Введение приоритета ремонта в ОСАГО могут отложить до 2018 года

Введение приоритета ремонта в ОСАГО, по словам главы комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолия Аксакова, отложат до 2018 года, так как законопроект требует технической доработки, в процессе которой будут учтены замечания администрации президента и депутатов, а также экспертного и правового управлений. В будущий понедельник Комитет намерен обсудить все внесенные поправки, а 22 февраля законопроект будет вынесен на пленарное заседание для второго чтения.

Представитель регулятора отметил также, что «Банк России изначально поддержал позиции по натуральной форме возмещения ущерба по ОСАГО и необходимости введения данного законопроекта на всей территории России в максимально короткие сроки, но по итогам согласования всех пунктов законопроекта, было принято решение отложить введение «натурального» ОСАГО до 2018 года. Такое решение Центробанка было мотивировано, прежде всего, тем, что «страховщики будут включаться в систему приоритета ремонта по мере их готовности, а на это требуется время».

Представитель Центробанка в ответ на вопросы журналистов подтвердил, что закон о приоритете ремонта в ОСАГО планируется ввести на всей территории России не раньше 2018 года. Однако уже в этом году Банк России получит право определять так называемые «проблемные регионы», где натуральная форма возмещения ущерба по ОСАГО будет введена в первую очередь и начнет действовать раньше 2018 года.

По сообщению Агентства Страховых Новостей, одним из элементов реформы, как заявили в Российском союзе автостраховщиков, является тот факт, что «натуральное возмещение ущерба будет осуществляться без учета износа автомобиля». В настоящее время в случаях финансового возмещения ущерба, согласно действующему законодательству, страхователь должен за него доплачивать. Но в случае введения приоритета натурального ОСАГО (осуществления ремонта) только в некоторых регионах, во всех остальных, где реформа еще не начала действовать, опция «неучет износа» будет недоступна. «Поэтому, как заявил представитель Российского союза автостраховщиков, — мы выступаем за единые правила на всей территории России без искажения их смысла».

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