10 миллионов: гибриды от компании Тойота бьют рекорды популярности

Toyota

В январе 2017 года мировые продажи гибридных автомобилей Toyota и Lexus преодолели знаковый рубеж в 10 миллионов единиц.

Смелое историческое решение по массовому выпуску Toyota Prius позволило компании Тойота стать мировым лидером в области гибридных технологий.

Линейка Тойота Мотор Корпорэйшн насчитывает 34 модели с гибридной силовой установкой, которые продаются более чем в 90 странах по всему миру.

С 6 февраля 2017 года новое поколение Toyota Prius, основателя сегмента гибридных автомобилей, доступно для заказа в России.

ООО «Тойота Мотор», 15 февраля 2017 года — 31 января 2017 года достигнут новый исторический рубеж в автомобильной индустрии: суммарные мировые продажи гибридных автомобилей Toyota и Lexus преодолели знаковую отметку в 10 миллионов единиц. Популярность гибридных автомобилей стала закономерным следствием стратегического решения Тойота Мотор Корпорэйшн, принятого еще на рубеже 20 и 21 веков, по результатам которого был запущено производство Toyota Prius — основатель сегмента автомобилей с гибридной силовой установкой.

Популярность гибридных автомобилей стала закономерным следствием стратегического решения Тойота Мотор Корпорэйшн, принятого еще на рубеже 20 и 21 веков. Компания сделала то, что было нужно для автомобильного рынка будущего, а не то, что диктовал текущий этап развития. Преследуя цель снизить негативное влияние автомобилей на окружающую среду, компания начала развивать малоисследованное на тот момент направление гибридных автомобилей. В декабре 1997 года стартовало производство будущего основателя нового направления в автомобильной индустрии — гибрида Toyota Prius.

«Когда мы запустили производство Prius, никто даже не знал, что означает слово „гибрид“. Первых покупателей модели называли „гиками“ и другими подобными прозвищами. Сегодня благодаря Prius гибридные автомобили пользуются огромной популярностью и фактически стали мейнстримом. Мы благодарны каждому из 10 миллионов покупателей, позволивших нам добиться таких выдающихся результатов», — прокомментировал Такеши Учиямада, председатель правления Тойота Мотор Корпорэйшн, стоявший за созданием первого в мире серийного гибрида.

Prius принес Тойота статус глобального лидера серийного производства и массовых продаж автомобилей с гибридной силовой установкой. В настоящий момент в линейке компании 34 гибридные модели Toyota и Lexus, которые представлены на рынке более чем 90 стран. О непрерывно увеличивающейся популярности красноречиво говорят темпы роста продаж: на реализацию десятого миллиона автомобилей понадобилось всего 9 месяцев: с апреля 2016 по январь 2017 года.

Благодаря историческому решению команды, решившейся на создание инновационного, но практичного гибридного автомобиля, модель Prius сохраняет статус бессменного лидера сегмента. Toyota Prius четвертого поколения, который доступен для заказа в России с 6 февраля 2017 года, стал первым автомобилем Toyota, созданным на основе новой глобальной архитектуры TNGA. Благодаря особенностям новой архитектуры Toyota Prius получил еще более прочный, легкий и безопасный кузов, футуристичный облик, азартную управляемость и сохранил важнейшие качества, заложившие основу популярности гибридных автомобилей Toyota и Lexus — уникальную топливную эффективность и высокие экологические показатели.

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