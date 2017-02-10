Cadillac запускает программу выездных тест-драйвов

Cadillac

Тест-драйв нового Cadillac XT5 с доставкой

Программа действует весь февраль

Впервые в России Cadillac представляет тест-драйв

с доставкой: потенциальному покупателю Cadillac XT5 не придется посещать дилерский центр для совершения пробной поездки.

Новая услуга от Cadillac позволит комфортно встроить тест-драйв в любое расписание, каким бы загруженным оно ни было.

До конца февраля клиенты смогут сами выбрать удобное для них место и время пробной поездки. Консультант команды приедет к желающему пройти тест-драйв, а также подробно расскажет о новом кроссовере. Программа доступна на территории Москвы в пределах МКАД.

Cadillac XT5 — это высокотехнологичный дизайн в сочетании с исключительным комфортом. Интерьер XT5 знаменует собой новое направление в дизайне, основанное на философии лаконичной изысканности и высочайшего качества изготовления.

Чтобы пройти тест-драйв и насладиться часовой ездой на автомобиле необходимо пройти по ссылке: www.cadillac.ru

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