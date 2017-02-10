Компания Jaguar Land Rover представляет специальную серию Range Rover Sport 2017 модельного года

Россия, Москва, 6 февраля 2017 года — Компания Jaguar Land Rover представляет специальную серию Range Rover Sport 2017 модельного года, которая станет доступна в официальных дилерских центрах в феврале. При высоком уровне базового оснащения стоимость данной модификации с двигателем TDV6 стартует с отметки 5 195 000 рублей1.

Всего на российском рынке будет доступно 70 автомобилей Range Rover Sport 2017 модельного года в этой версии. Покупатели смогут выбрать один из трех вариантов двигателей: дизельные TDV6 или SDV6 для комплектации HSE и бензиновый V6 для HSE Dynamic.

Специальная серия Range Rover Sport оснащается независимой пневмоподвеской, которая обеспечивает превосходную плавность хода как на скоростной трассе, так и на бездорожье. Благодаря системе предупреждения о выезде за пределы полосы движения, каждая поездка становится еще более безопасной, в то время как сенсорное бесконтактное открывание двери багажника делает Range Rover Sport еще более практичным и комфортным. В стандартное оснащение внедорожника также включена мультимедийная система InControl Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном высокого разрешения и навигационная система.

Специальная серия Range Rover Sport также получила пакет опций InControl™ Connect Pro и пакет опций Инновации, который включает в себя сдвижную панорамную крышу с электроприводом, аудиосистему Meridian мощностью 825 ватт с 19 динамиками, виртуальную панель инструментов с 12,3-дюймовым TFT-дисплеем и систему камер кругового обзора с омывателем камеры заднего вида.

Данная модификация доступна в основном цвете Corris Grey с черной контрастной крышей, что подчеркивает динамичный профиль и спортивный характер внедорожника. Роскошный салон автомобиля отличается продуманной эргономикой и ориентацией на водителя, а благодаря функции обогрева передних и задних сидений, отделанных мягчайшей перфорированной кожей Oxford, любая поездка на Range Rover Sport становится еще более комфортной.

Range Rover Sport 2017 модельного года: продолжение истории успеха

Впервые представленный в 2013 году, Range Rover Sport продолжает историю успеха Land Rover, сочетая в себе возможности полноразмерного внедорожника с динамикой спортивного автомобиля.

Range Rover Sport 2017 модельного года получил ряд инновационных технологий, приближающих автомобиль к полностью автономному управлению. В частности, это первая в данном классе функция Advanced Tow Assist, задача которой оказывать водителю помощь и снижать уровень стресса при маневрировании с прицепом или трейлером. Система автоматически подруливает автомобиль в соответствии с выбранным курсом (при помощи Terrain Response 2).

На Range Rover Sport 2017 модельного года также доступны такие автономные технологии, как интеллектуальный ограничитель скорости и система помощи в предотвращении дорожных инцидентов при перестроении в слепую зону. В последнем случае автономная система самостоятельно корректирует курс автомобиля и помогает избежать столкновения, если водитель перестраивается, не видя другого участника движения в слепой зоне. Интеллектуальный ограничитель скорости, в свою очередь, использует технологию распознавания дорожных знаков, подстраивая скорость автомобиля к изменениям скоростного режима.

Стандартное оснащение внедорожника также включает в себя систему автономного экстренного торможения, которая сканирует окружающее пространство, предупреждает водителя о возможном риске столкновения и применяет полное торможение, если водитель не успевает вовремя отреагировать на ситуацию.

Безупречные внедорожные характеристики остаются краеугольным камнем семейства Range Rover, и к 2017 модельному году Range Rover Sport получил еще несколько технологий, призванных усовершенствовать проходимость автомобиля. Система Low Traction Launch облегчает старт на скользких поверхностях, а усовершенствованное меню 4×4i предоставляет водителю всю необходимую информацию при прохождении бездорожья.

Одно из наиболее важных изменений для Range Rover Sport 2017 модельного года — появление на этой модели мультимедийной системы InControl Touch Pro с увеличенным центральным дисплеем. Новая система отличается интуитивным управлением, а также невероятной широтой возможностей и множеством поддерживаемых приложений.

На смену предыдущему дисплею пришел новый 10-дюймовый сенсорный экран, что позволило убрать клавиши с центральной панели без ущерба для функциональности. В свою очередь, «виртуальная» TFT-приборная панель позволяет водителю выбирать между полной или частичной информацией от навигационной системы.

1 С учетом скидки 295 000 рублей и скидки 7% при обмене автомобиля на новый Range Rover Sport по программе trade-in

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