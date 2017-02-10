У будущего есть правильный ответ: Toyota начинает прием заказов на новый Prius в России

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C 6 февраля 2017 года Тойота открывает в России прием заказов на абсолютно новый Prius.

Toyota Prius получил гибридную силовую установку нового поколения, обеспечивающую автомобилю новый уровень экономичности, сохранив простоту и надежность своих предшественников.

Гарантия на компоненты гибридной установки Prius действует в течение 5 лет или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.

Prius четвертого поколения стал первым автомобилем Toyota, получившим все преимущества глобальной модульной архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture).

Новый Prius создан для клиентов, которые высоко ценят уникальные технологии и дизайн, вновь подтверждая статус модели, в которой воплощены самые передовые разработки Toyota.

ООО «Тойота Мотор», 6 февраля 2017 года — С 6 февраля 2017 года в салонах официальных дилеров и уполномоченных партнеров Тойота на территории России клиентам доступен для заказа абсолютно новый Toyota Prius.

Главной особенностью нового Prius стала мощная и надежная гибридная силовая установка нового поколения. В ее основе экономичный бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, развивающий максимальную мощность 98 л. с. Новые системы управления фазами газораспределения VVT-i и электронной дроссельной заслонки ETCS-i позволяют снизить расход топлива в любом режиме при максимальной отдаче. Использование электрического насоса в системе охлаждения двигателя и электропривода компрессора кондиционера обеспечивает быстрый прогрев двигателя и салона, а также способствует дополнительной экономии топлива.

Новая трансмиссия, состоящая из электромеханического вариатора с планетарным делителем мощности и электродвигателя, — еще одна важная отличительная черта новой гибридной силовой установки Prius.

Помимо этого, Prius четвертого поколения получил новую высоковольтную Ni-Mh батарею, обеспечивающую увеличенный пробег на электрической тяге. Более компактные размеры новой батареи позволили расположить ее под задним креслом и сделать пол багажного отделения на 11 см ниже, добившись одновременно оптимального распределения веса и увеличения объема багажника. Безусловным преимуществом гибридной установки является моментная характеристика электродвигателя, которая обеспечивает Prius четвертого поколения уверенное ускорение с момента начала движения. Суммарная мощность гибридной силовой установки нового поколения составляет 122 л. с.

Гарантия на компоненты гибридной установки Prius (высоковольтная батарея, электронный блок управления высоковольтной батареи, ЭБУ гибридной установки, преобразователь-инвертор гибридной установки) действует в течение 5 лет или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.

Четвертое поколение Prius стало первым автомобилем Toyota, построенным на основе новой модульной архитектуры Toyota New Global Architecture. Инженерные особенности новой архитектуры позволили улучшить все ключевые характеристики Prius четвертого поколения. Автомобиль приобрел более спортивный силуэт, прогрессивный интерьер и качественно иной уровень управляемости. Так, центр тяжести автомобиля теперь расположен ниже. Общая высота автомобиля уменьшилась на 2 сантиметра, а кресло водителя находится на 5,5 сантиметров ближе к поверхности дороги. Низкая линия капота обеспечила существенное улучшение обзора. Кузов стал на 60% жестче и на 50 килограммов легче.

Информация — самый ценный ресурс будущего. Впервые в истории модели вся информация о работе систем отображается в цифровом виде на двух цветных многофункциональных дисплеях на инструментальной панели. Дополняет их 7-дюймовый сенсорный экран на передней панели с доступом к интегрированным возможностям мультимедиа, навигатору и популярным виджетам. Четвертым источником информации для водителя стал цветной проекционный дисплей, отображающий важнейшую информацию о поездке непосредственно на лобовом стекле в зоне прямой видимости.

Эффективные и эффектные инженерные решения применены во всех системах и компонентах четвертого поколения Prius, от гибридной силовой установки нового поколения и деталей дизайна до экономичных световых приборов, созданных на основе современных LED-технологий. Так, яркие светодиодные головные фары построены на основе би-линзы ближнего и дальнего света.

В интерьере высокие технологии представлены интеллектуальной системой двухзонного климат-контроля с режимом S-Flow, обеспечивающим экономичную работу климатической установки в зависимости от количества пассажиров в салоне. Новый 2-ступенчатый подогрев передних сидений регулирует не только интенсивность, но и площадь обогреваемой поверхности в зависимости от выбранного режима. Специально для нового поколения Prius был создан искрящийся белый пластик, использованный на центральном тоннеле и на спицах нового рулевого колеса. Инновационный материал практически не подвержен механическому воздействию.

Система Toyota Touch 2 с навигацией поддерживает распознавание голосовых команд, Wi-Fi совместимость с мобильными устройствами, отображение карт в режиме 3D, «двойной экран» для одновременного отображения навигации и виджетов приложений, включая Google Street View®, Погода, Yandex search® и другие современные возможности. Премиальная аудиосистема JBL GreenEdge® разработана специально для интерьера Toyota Prius. Помимо высочайшего качества передачи звука система отличается низким энергопотреблением.

Опережающий время дизайн четвертого поколения Prius полностью подчинен аэродинамическим характеристикам и основе архитектуры TNGA. Технологии будущего в интерьере отражены прежде всего в инновационных материалах.

Благодаря широкому применению новаторских решений, Toyota Prius нацелен на аудиторию, ценящую в автомобиле уникальность и технологии наряду с премиальным комфортом и эргономикой. При этом традиционная надежность Prius, характерный для гибрида низкий расход топлива, независимость от внешней инфраструктуры и адаптация модели для российского климата позволяют использовать автомобиль каждый день без каких-либо компромиссов.

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