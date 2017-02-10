В России начался прием заказов на обновленный KIA Soul и KIA Soul GT

KIA

Сегодня, 6 февраля 2017 года, во всех дилерских центрах марки в России начался прием заказов на обновленный KIA Soul и самую мощную в истории модели версию KIA Soul GT.

Модель представлена на российском рынке с тремя вариантами бензиновых двигателей (1,6 MPI, 1,6 GDI и 1,6 T-GDI), с 6-ступенчатыми МКП и АКП, а также 7-ступенчатой преселективной трансмиссией с двумя сцеплениями.

Обновленный KIA Soul предлагается в шести комплектациях по цене от 869 900 (Classic) до 1 369 900 рублей (GT).

Обновленный KIA Soul 2017 производственного года оборудован системой экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС».

Высокое качество популярного кроссовера KIA Soul отмечено множеством престижных международных наград.

Москва, 6 февраля 2017 года — KIA Motors Rus сообщает, что сегодня, 6 февраля 2017 года, во всех дилерских центрах марки в РФ начался прием заказов на обновленный KIA Soul, включая новую спортивную версию GT. Обновленный KIA Soul доступен на российском рынке в шести комплектациях (Classic, Comfort, Luxe, Prestige, Premium и GT) по цене от 869 900 до 1 369 900 рублей. Автомобиль отличается лучшим в классе выбором цветов кузова из 15 вариантов. Монохромная палитра расширилась до 11 вариантов, добавлено 3 новых цвета кузова: синий Mysterious blue, коричневый Russet brown и оранжевый Wild orange. Покупателям доступны 4 комбинации двухцветной окраски: белый кузов цвета Clear White с красной крышей цвета Inferno Red, красный кузов оттенка Inferno Red с черной крышей цвета Cherry Black, синий кузов цвета Mysterious Blue с белой крышей оттенка Clear White и коричневый кузов цвета Russet Brown с белой крышей Clear White.

Обновленный KIA Soul сохранил узнаваемый внешний облик и функциональность, обеспечившие этому стильному кроссоверу особый статус в модельной линейке KIA на многих рынках. С момента появления в 2009 году первого поколения KIA Soul, дизайн которого был разработан легендарным Петером Шрайером, в мире было реализовано 1,25 млн автомобилей этой модели. Высокое качество городского кроссовера подтверждено высшей оценкой в своем сегменте в авторитетном рейтинге J. D. Power Initial Quality Study в 2015 и 2016 годах. На счету KIA Soul значительное число и других престижных наград в разных странах мира, включая высшую оценку в своем сегменте в рейтинге удовлетворенности клиентов J. D. Power APEAL 2016 и статус «Лучшая покупка» по версии Consumer Guide Automotive в прошлом году. По данным исследования «Автостат» от февраля 2016 года, KIA Soul является автомобилем, сохраняющим самую высокую (77,69%) остаточную стоимость в своем сегменте на российском рынке. После трехлетней эксплуатации он теряет в цене всего 22%.

Несмотря на общее сокращение российского рынка на 11%, в 2016 году KIA Soul показал внушительный объем продаж — 7334 автомобиля, что на 22% превышает показатель 2015 года. С момента старта продаж KIA Soul в России в 2011 году было реализовано более 35 тысяч этих стильных городских кроссоверов. Обновленному KIA Soul предстоит развить успех и увеличить долю в своем сегменте. С выходом на рынок обновленной версии и появлением новой модификации KIA Soul GT модель претендует на попадание в пятерку самых востребованных в сегменте субкомпактных городских кроссоверов. Данный сегмент (B-SUV) набирает популярность в России и отличается высокой конкуренцией.

Двигатели и трансмиссии

Обновленный KIA Soul оснащается бензиновыми двигателями с рабочим объемом 1,6л. На автомобилях в комплектациях Classic и Comfort устанавливается двигатель 1,6 MPI с распределенным впрыском топлива мощностью 124 л.с. Обновленный KIA Soul в комплектациях Luxe, Prestige и Premium оснащен бензиновым двигателем 1,6 GDI с непосредственным впрыском топлива мощностью 132 л.с. Автомобили в уровнях исполнения Classic и Comfort предлагаются как с 6-ступенчатой механической трансмиссией, так и с 6-ступенчатым «автоматом». Обновленный KIA Soul в комплектациях Luxe, Prestige и Premium доступен с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. KIA Soul GT оснащается турбонаддувным бензиновым двигателем 1,6 T-GDI с непосредственным впрыском топлива мощностью 204 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой преселективной трансмиссией с двумя сцеплениями (7DCT).

Комплектация Classic: базовая версия Soul стала современнее

Стартовой комплектацией модели является Classic, которая предлагается по цене 869 900 рублей с 6 МКП и 939 900 рублей с 6АКП. Уже в этом уровне оснащения обновленный KIA Soul имеет хорошо сбалансированный набор оснащения.

Боковые зеркала и ручки дверей окрашены в цвет кузова, нижняя часть бамперов окрашена в черный цвет, а передние стойки кузова имеют глянцевую черную отделку. Обновленный KIA Soul в комплектации Classic комплектуется дисковыми тормозами на передней и задней оси.

Пакет систем активной и пассивной безопасности включает в себя антиблокировочную систему тормозов (ABS), систему курсовой устойчивости (ESC), интегрированную систему активного управления (VSM), систему помощи при экстренном торможении (BAS), ассистент старта на подъеме (НАС). Все автомобили KIA Soul, начиная с базовой комплектации, оборудованы системой экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС». KIA Soul имеет фронтальные и боковые подушки безопасности, а также боковые шторки безопасности. На заднем ряду сидений предусмотрено крепление для детского кресла стандарта ISOFIX.

Также уже в базовой комплектации обновленный Soul имеет центральный замок всех дверей с функцией автоматического запирания при начале движения, оснащается иммобилайзером. Все стеклоподъемники KIA Soul в комплектации Classic с электроприводом.

Обновленный KIA Soul в комплектациях Classic и Comfort c механической трансмиссией оснащен системой выбора режима работы электроусилителя руля FlexSteer. В версиях с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и 7DCT KIA Soul после рестайлинга оснащен новой для модели системой выбора режимов движения Drive Mode Select. Она позволяет выбрать стандартный, экономичный или спортивный режим в зависимости от условий эксплуатации и предпочтений водителя.

Практичность традиционно остается одним из главных преимуществ KIA Soul. Уже в версии Classic в багажном отсеке предусмотрены удобная шторка, органайзер и крючки для крепления фиксирующей сетки. Задние сиденья складываются в пропорции 60/40, в распоряжении водителя имеется специальный отсек для хранения очков. Рулевая колонка имеет регулировки по высоте и вылету.

Обновленный KIA Soul в комплектации Classic предлагает современный набор опций комфорта. Автомобиль комплектуется кондиционером, мультифункциональным рулевым колесом. Он также получил новую для модели функцию задержки выключения фар при закрывании дверных замков. Устанавливается аудиосистема с радио, MP3 и 6 динамиками, входами AUX и USB, модулем Bluetooth. В пакет «Теплые опции» базовой комплектации обновленного KIA Soul входит подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей, подогрев форсунок омывателя лобового стекла, наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, а для автомобилей с автоматической трансмиссией — также подогрев передних сидений.

На KIA Soul в комплектации Classic устанавливаются 16»-дюймовые колесные диски с шинами 205/60 R16.

Комплектация Comfort: необходимые опции комфорта по доступной цене

В комплектации Comfort обновленный KIA Soul предлагается по цене 944 900 рублей с механической трансмиссией и 994 900 — с автоматической.

Внешне эта комплектация отличается от уровня оснащения Classic наличием противотуманных фар и легкосплавными колесными дисками диаметром 16″ (шины 205/65 R16).

Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии имеют кожаную отделку, устанавливается центральный подлокотник с дополнительным внутренним отсеком для хранения мелких предметов. Водительское сидение имеет дополнительную регулировку по высоте. Гнездо замка зажигания имеет функциональную подсветку, а ключ предусматривает дистанционное управление центральным замком. KIA Soul в комплектации Comfort комплектуется системой климат-контроля, датчиком света и камерой заднего вида. Устанавливается новая мультимедийная система с цветным дисплеем с диагональю 5».

Начиная с комплектации Comfort, в пакет «Теплые опции» входят также подогрев передних и задних сидений и обогрев рулевого колеса.

Комплектация Luxe: мультимедийно-навигационная система нового поколения

Обновленный KIA Soul в комплектации Luxe предлагается по цене 1 059 900 рублей.

Внешне субкомпактные кроссоверы в этой комплектации отличаются 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками (шины 215/55 R17) и галогеновыми фарами проекционного типа. Начиная с этой комплектации, покупатель имеет возможность выбора комбинированной двухцветной окраски кузова автомобиля.

Список опций комфорта и безопасности дополняется задними датчиками парковки.

На обновленный KIA Soul в комплектациях Luxe, Prestige и GT устанавливается мультимедийно-навигационная система нового поколения с 7-дюймовым цветным сенсорным дисплеем, более мощным процессором и совместимостью с Android Auto и Apple CarPlay для интеграции со смартфонами.

Комплектация Prestige: стиль и комфорт

В комплектации Prestige обновленный KIA Soul предлагается по цене 1 169 900 рублей.

В этой комплектации стильный городской кроссовер имеет светодиодные ходовые огни, бамперы со вставками из черного глянца и декоративной серебристой защитой, хромированные ручки дверей, черные внутренние элементы галогеновых фар проекционного типа и глубокую тонировку стекол задних дверей и пятой двери, а также рейлинги на крыше. Легкосплавные диски диаметром 18″ (шины 235/45 R18) имеют вставки темно-серебристого цвета. Наружные зеркала имеют электропривод, устанавливаются стеклоочистители с улучшенными аэродинамическими характеристиками Aero Blade. Также обновленный KIA Soul в комплектации Prestige получил датчик дождя и передние датчики парковки.

В интерьере предусмотрена отделка ряда элементов матовым хромом и черным глянцем, отделка козырька приборов и обшивок дверей выполняется из искусственной кожи. На KIA Soul в комплектации Prestige устанавливается панель приборов Supervision с дисплеем 4,3″. В комплектацию входят задний подлокотник с подстаканниками, сетка для крепления багажа, электрохромное (самозатемняющееся) салонное зеркало заднего вида, дополнительные разъемы USB для зарядки мобильных устройств внутри центрального подлокотника и за ним. Сиденье водителя имеет возможности электрорегулировки в 8 направлениях.

Также в комплектации Prestige обновленный KIA Soul оснащается круиз-контролем и системой бесключевого доступа Smart Key с запуском двигателя при помощи кнопки.

Комплектация Premium: максимум комфорта и безопасности

Обновленный KIA Soul в уровне исполнения Premium предлагает клиенту максимальный уровень комфорта и безопасности. В этой версии цена на обновленный KIA Soul составляет 1 319 300 рублей.

KIA Soul в комплектации Premium оснащается биксеноновыми фарами с автоматической регулировкой угла наклона и омывателями, панорамной стеклянной крышей и люком с электроприводом. 18-дюймовые колесные диски отличаются черными вставками.

Уникальный стиль KIA Soul подчеркивается внутренним светодиодным освещением и декоративной подсветкой интерьера (Mood Lamp). Впервые для данной модели отделка сидений выполнена из натуральной кожи черного цвета. В багажном отсеке устанавливается дополнительная розетка 12V. Автоматический режим работы стеклоподъемника предусмотрен также для переднего пассажира.

Комплектация Premium предусматривает полный набор систем помощи водителю, в который входят система контроля слепых зон (BSD), система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) и интеллектуальная система автоматической парковки (SPAS). Системы BSD и RCTA предлагаются на автомобилях KIA Soul впервые.

Поклонники высококачественного звука по достоинству оценят звучание системы JBL с внешним усилителем и сабвуфером. Новая мультимедийно-навигационная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем обновленного KIA Soul в комплектации Premium совместима с платформами Android Auto и Apple CarPlay.

КIA Soul GT: самая мощная версия в истории модели

Новый KIA Soul GT — это логичное продолжение стратегического направления KIA по расширению линейки спортивных версий GT и GT Line. Двигатель KIA Soul GT — 1,6 T-GDI — имеет мощность 204 л.с. Этот современный двигатель в сочетании с 7-ступенчатой преселективной автоматической трансмиссией с двумя сцеплениями позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 7,8 с. При этом, KIA Soul GT предлагает лучшие показатели экономичности среди всех комплектаций модели: всего 6,9 л/100 км в комбинированном цикле.

Спортивная версия KIA Soul GT имеет оригинальный дизайн переднего бампера, красные элементы отделки боковых внешних порогов, глянцевую решетку радиатора с отделкой матовым хромом. Дополняют облик модели сдвоенный наконечник выхлопной трубы и 18-дюймовые колесные диски необычного дизайна. В салоне спортивную атмосферу создает комбинированная отделка сидений из кожи и ткани с оранжевой прострочкой, обод рулевого колеса имеет усеченную форму.

Рекомендованная розничная цена на KIA Soul GT составляет 1 369 900 рублей.

Специальные предложения

С момента начала продаж обновленного KIA Soul и KIA Soul GT клиентам предлагаются привлекательные условия покупки новинок.

На обновленный KIA Soul, включая спортивную версию GT, распространяется действие кредитной программы «KIA Легко!» с гарантированной банком остаточной стоимостью автомобиля, небольшим первоначальным взносом и низкими ежемесячными платежами. Эта программа стала одним из наиболее популярных кредитных продуктов KIA Finance (22%) в 2016 году, однако ее действие прежде не распространялось на модель Soul. Платеж за обновленный Soul и Soul GT в рамках программы «KIA Легко!» составит от 350 рублей в день.

Также на покупку обновленного KIA Soul1 распространяется действие программы кредитования KIA Start с выгодной для клиента кредитной ставкой от 6,7% годовых.

При покупке модели в кредит по любой из программ KIA Finance клиенту предоставляется полис КАСКО c покрытием рисков полной гибели и угона в комплекте2.

При приобретении обновленного KIA Soul и KIA Soul GT по программе лизинга для физических лиц «Лизинг KIA Finance» предоставляется дополнительная выгода в размере 20 тысяч рублей.

На автомобили KIA Soul 2016 года выпуска распространяется действие программы KIA по поддержке молодых специалистов, выпускников российских ВУЗов. Клиентам в возрасте до 25 лет, попадающим под действие данной программы, при приобретении городского кроссовера предоставляется дополнительная выгода в размере 19 990 рублей.

Как и на все модели марки в России, на обновленный Soul и Soul GT распространяется длительная гарантия KIA — 5 лет или 150 000 км пробега. Компания уверена в высоком качестве автомобилей KIA и подтверждает это уникальной по продолжительности гарантией, что снижает стоимость владения для клиентов.

Более подробную информацию об обновленном Soul и его спортивной версии Soul GT можно получить у официальных дилеров KIA в России или на сайте www.kia.ru.

При возникновении дополнительных вопросов, пожалуйста, обращайтесь:

Евгения Тетерина (KIA Motors Rus), тел. +7 (495) 287 09 00, e-mail: eateterina@kia.ru

Максим Полозков (KIA Motors Rus), тел. +7 (495) 287 09 00, e-mail: mupolozkov@kia.ru

1 Кроме версии KIA Soul GT

2 Выгода предоставляется путем предоставления скидки на автомобиль в объеме стоимости полиса КАСКО

Новости от Redtram.com Загрузка ...