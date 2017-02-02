KIA объявляет результаты продаж в России по итогам января 2017 года

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В январе 2017 года в России было реализовано 10 306 автомобилей KIA, что на 13,9% больше аналогичного показателя января 2016 года.

Согласно предварительным оценкам, рыночная доля марки на российском рынке в январе составила рекордные 13%.

По предварительной статистике, KIA сохранила первое место по объему продаж среди иностранных брендов в РФ.

Лидерами продаж KIA на российском рынке остаются модели Rio, Sportage и cee’d.

По предварительным данным, KIA Rio удерживает позицию абсолютного бестселлера российского рынка в январе среди моделей всех брендов.

Объем продаж сертифицированных автомобилей с пробегом в рамках программы «KIA Уверен» увеличился в 4 раза по сравнению с январем 2016 года.

Рост корпоративных продаж по сравнению с январем 2016 года составил 22%.

На долю кредитов KIA Finance в январе пришлось 33% розничных продаж автомобилей KIA.

В прошлом месяце в России открылся 1 новый дилерский центр KIA.

Москва, 3 февраля 2017 года — Компания KIA Motors Rus объявляет результаты продаж в России в январе 2017 года.

Управляющий директор KIA Motors Rus Александр Мойнов прокомментировал: «Январь — традиционный месяц с наименьшей покупательской активностью, но KIA удалось продемонстрировать отличные результаты. Мы, конечно, учитываем тот факт, что рост объема продаж на 13,9% в прошлом месяце на фоне января 2016 года частично обусловлен эффектом „низкой базы“. Но мы ориентируемся на показатели относительно других производителей, и по итогам января, как и последние 3 года, KIA остается лидером продаж среди иностранных брендов в России. В январе мы зафиксировали рекордную долю рынка в России (около 13%). Россия остается приоритетным рынком для KIA Motors на глобальном уровне, поэтому мы продолжаем регулярно обновлять модельный ряд. Январь стал первым полным месяцем продаж обновленного KIA Cerato в РФ. В феврале мы выведем на рынок еще одну новинку — обновленный KIA Soul, а также по традиции предложим клиентам привлекательные условия по кредитованию и лизингу. В течение года на российский рынок также выйдут новое поколение KIA Rio, обновленный KIA Mohave и другие новые модели. Поэтому на данный момент мы смотрим в будущее уверенно».

Продажи новых автомобилей KIA

В январе 2017 года в России было реализовано 10 306 автомобилей KIA, что на 13,9% больше, чем в первом месяце 2016 года. По предварительным данным, благодаря такому результату KIA удалось сохранить первое место по объему продаж среди всех иностранных автомобильных брендов, представленных на российском рынке. Рыночная доля KIA составила 13%, что является рекордным значением для компании.

Позиции лидера продаж в российской линейке марки неизменно сохраняет KIA Rio1, который в январе нашел 5 693 покупателя. Этот результат, по предварительным данным, позволил KIA Rio стать бестселлером на российском рынке среди моделей всех брендов, включая отечественные. Рост продаж KIA Rio по сравнению с январем 2016 года составил внушительные 60%.

KIA Sportage нового поколения остался на втором месте в списке бестселлеров марки, в январе в России было реализовано 1 565 кроссоверов. Третью строчку занимает семейство моделей KIA cee’d, на этих автомобилях остановили свой выбор 910 клиентов.

Наиболее значительный рост объема продаж по сравнению с январем 2016 года отмечен у флагманского кроссовера KIA Sorento Prime2 (338 автомобилей, рост в 2,3 раза), седана бизнес-класса KIA Optima (649 автомобилей, рост в 2 раза) и городского кроссовера KIA Soul (453 автомобиля, рост на 26%). Всего же положительную динамику на фоне января 2016 года продемонстрировали пять моделей марки.

Корпоративные продажи KIA

В январе 2017 года отмечено существенное увеличение объема продаж автомобилей KIA корпоративным клиентам. Юридическим лицам было реализовано 1 043 автомобиля, что на 22% процента больше, чем годом ранее. Лидерами корпоративных продаж KIA в России стали модели Rio (504 автомобиля в январе), Sportage (158 автомобилей) и Optima (137 автомобилей).

Автомобили с пробегом

Набирает популярность программа продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен». По сравнению с январем 2016 года объем продаж в рамках этой программы увеличился в 4 раза. В настоящее время 50% всех автомобилей с пробегом в дилерских центрах KIA, которые участвуют в проекте, продается именно в рамках программы «KIA Уверен». В ней принимает участие 61 дилерский центр KIA в России.

KIA Finance

На продажи с привлечением заемных средств в рамках программ KIA Finance в январе 2017 года пришлось 33% от общего объема розничных продаж KIA в России. В январе в кредит было продано на 88% больше автомобилей KIA, чем в первом месяце прошлого года. Государственная программа льготного автокредитования обеспечила 29% розничных продаж KIA в России в 2016 году, что эквивалентно 88% от объема кредитных продаж марки.

Инновационный кредитный продукт «KIA Легко!» с минимальными ежемесячными платежами и гарантированной банком остаточной стоимостью продолжает пользоваться высоким спросом. В январе 2017 года было оформлено более 950 таких кредитов, а с момента запуска программы «KIA Легко!» в июле 2016 года — более 5200.

Программа лизинга для физических лиц «Лизинг KIA Finance» доступна клиентам официальных дилеров KIA в 4 крупнейших городах России. Основным преимуществом приобретения автомобилей физическими лицами в лизинг является возможность совершить покупку с нулевым авансовым платежом.

Развитие дилерской сети KIA

В январе 2017 года был открыт 1 новый дилерский центр KIA, им стал второй центр официального дилера марки в Новороссийске — компании «Новокар». В настоящий момент в 92 городах РФ работают 178 дилерских центров KIA.

Приложение.



Объём продаж автомобилей KIA в России в январе 2017 года



Январь 2017 года Динамика в сравнении с январем 2016 года KIA Picanto 94 +17,5% KIA Cerato 344 -20,2% KIA Optima 649 +104% KIA Sorento 211 -52,3% KIA Sorento Prime 338 +131,5% KIA Quoris 5 -58,3% KIA Mohave 9 -76,9% KIA Soul 453 +26,2% KIA cee’d 910 -23,9% KIA Sportage 1 565 -34,9% KIA Venga 35 -47,0% KIA Rio 5 693 +60,2% Всего 10 306 +13,9%

При возникновении дополнительных вопросов, пожалуйста, обращайтесь:

Евгения Тетерина (KIA Motors Rus), тел. +7 (495) 287 09 00, e-mail: eateterina@kia.ru

Максим Полозков (KIA Motors Rus), тел. +7 (495) 287 09 00, e-mail: mupolozkov@kia.ru

1 В России под названием KIA Rio представлен иной продукт, чем в других странах мира. Модель разработана специально для российского рынка. По сравнению с одноименной моделью на других рынках KIA Rio российского производства имеет другой кузов и иные габаритные размеры, в частности, увеличенную колесную базу, отличается линейкой двигателей и настройками подвески, а также оснащением, например уникальным пакетом «Теплые опции».

2 KIA Sorento Prime — уникальное название модели для российского рынка. В других странах мира этот кроссовер называется KIA Sorento третьего поколения.

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