Рост продаж Volkswagen в январе: продано в два раза больше SUV, чем в прошлом году

Volkswagen

За первый месяц 2017 года реализовано 213 новых Tiguan.

В январе продажи в сегменте SUV увеличились вдвое.

Марка Volkswagen — легковые автомобили демонстрирует рост продаж в январе 2017 года. По итогам первого месяца года марка реализовала 4.581 новый автомобиль; продажи за аналогичный период 2016 года составили 4.455 автомобилей.

За январь в сегменте SUV марки Volkswagen (модели Touareg и Tiguan первого и второго поколения) было реализовано 1.582 автомобиля, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2016 года (768 автомобилей).

Поставки нового Volkswagen Tiguan начались 18 января, а к концу месяца было продано 213 автомобилей. Успешный старт подтверждает интерес российских клиентов к новинке и реалистичные перспективы увеличения объема продаж марки в целом.

Лидерами продаж традиционно стали модели локального производства — автомобили калужской сборки Polo (2.550 автомобилей) и Tiguan первого поколения (1.075 автомобилей). Внедорожник Volkswagen Touareg в январе приобрели 294 клиента.

Пьер Бутен, руководитель марки Volkswagen в России, отмечает: «В зимний период, который традиционно сопровождается непростыми погодными и дорожными условиями, мы рады отметить высокий интерес наших клиентов к новому Tiguan, поставки которого стартовали две недели назад, и в целом, к SUV марки Volkswagen. Для Volkswagen 2017 год ознаменовался положительной динамикой продаж, которую мы намерены развить в будущем».

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