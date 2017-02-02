Новый прайс-лист на легковые автомобили Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Москва. 2 февраля 2017 г. вступил в силу новый прайс-лист на легковые автомобили Mercedes-Benz, в котором анонсированы цены на следующие новинки — Mercedes-Benz GLA, купе Е-Класса и Mercedes-AMG E 63.

Цена на компактный внедорожник GLA начинается от 2 170 000 руб. за GLА 200 в комплектации «Особая серия». Цена на GLA 250 4MATIC «Особая серия» составит 2 460 000 руб., а более спортивная модель Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC «Особая серия» обойдется в 3 230 000 руб. Теперь этот компактный внедорожник выглядит ещё более представительным, его кузов впечатляет своими более атлетичными формами. Автомобиль GLA характеризуется спортивно-динамичным языком форм, грациозной управляемостью и богатыми возможностями по индивидуализации. Благодаря этому первому компактному внедорожнику от Mercedes-Benz данный сегмент обрёл новое дыхание, а сам GLA занял в нём прочное место. Мировая премьера данного автомобиля состоялась 8 января 2016 г. на Североамериканском международном автосалоне в Детройте (NAIAS).

Также в прайс-лист добавлены цены на новое купе Е-Класса. Цена на Е 200 в комплектации Avantgarde составит 3 240 000 руб., на E 200 Sport — 3 790 000 руб., E 300 Avantgarde — 3 730 000 руб., Е 300 Sport — 4 030 000 руб., а полноприводный Е 400 4MATIC Sport — 4 870 000 руб. Выразительные пропорции купе, понятный и чувственный дизайн, а также комфорт в дальних поездках для четырёх человек объединяют в новом купе E-Класса красоту и классические качества автомобиля класса Gran Turismo с новейшими технологиями. Одновременно с этим автомобиль обладает интеллектуальными технологиями семейства E-Класса с расширенной интеграцией смартфонов, широкоэкранной приборной панелью и новейшими вспомогательными системами, которые при желании позволяют, помимо прочего, двигаться в полуавтоматическом режиме. Мощные двигатели с низкими показателями выбросов ОГ и комфортная подвеска с избирательной системой амортизации обеспечивают спортивно-маневренные ощущения за рулём.

Цена на высокодинамичный седан Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ «Особая серия» составит 6 900 000 руб., а на более мощный Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ «Особая серия» — 7 500 000 руб.

Mercedes AMG превращает самый интеллектуальный седан бизнес-класса в самый мощный Е-Класс всех времён и за счёт инновационных технологий задаёт новые стандарты в данном сегменте рынка. Интеллектуальная стратегия организации привода поднимает предел динамических возможностей этого спортивного седана на совершенно новый уровень. Превосходство в плане тяги обеспечивает 4,0-литровый битурбированный двигатель V8 мощностью до 450 кВт (612 л. с.). Таким образом, данный агрегат является самым мощным из всех когда-либо устанавливавшихся на автомобили Е-Класса. В то же время благодаря серийному применению функции отключения цилиндров он стал ещё экономичнее, поднимая тем самым планку в своём сегменте на новую высоту. Кроме того, разгоняясь с нуля до 100 км/ч за 3,4 сек, новый седан бизнес-класса обновляет рекорд в своём классе. Спортивная 9-ступенчатая коробка передач AMG SPEEDSHIFT MCT (Multi Clutch Technology = Технология многодискового сцепления) впервые комбинируется с муфтой сцепления мокрого типа. За счёт этого удалось сделать её реакцию ещё более отзывчивой. Ещё одна яркая особенность — полностью заново разработанный полный привод AMG Performance 4MATIC+. Он сочетает в себе преимущества различных концепций привода: будучи прежде сильно акцентированным на заднюю ось, впервые применяемое теперь, полностью изменяемое распределение привода между передней и задней осями обеспечивает оптимальный уровень тягового усилия при близкой к физическому пределу динамике в любых дорожных условиях. Визуально эти новые динамические возможности подчёркиваются экспрессивным дизайном экстерьера с его новой решёткой радиатора и выполненным в духе купе капотом. Таким образом, следующее поколение автомобиля Е 63 открывает совершенно новые горизонты спортивности в сочетании с традиционной комфортабельностью для дальних путешествий.

«Особая серия» включает в себя оборудование, серийно поставляемое для России.

Все цены указаны с НДС.

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