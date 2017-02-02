Весь модельный ряд Renault в кредит: 4,9% на 3 года

Renault

В феврале Renault продлевает специальное кредитное предложение на весь модельный ряд.

Согласно условиям акции, новые автомобили Renault можно приобрести в кредит — 4,9% годовых в рублях на 3 года при первоначальном взносе от 20% стоимости автомобиля1.

Новое кредитное предложение Renault позволяет клиенту значительно сэкономить на процентах по кредиту и при этом находиться под защитой от непредвиденных случаев, связанных с жизнью, здоровьем и недобровольной потерей работы. Данное предложение суммируется с другими специальными предложениями производителя.

Кроме того, покупателям новых автомобилей Renault доступны другие кредитные предложения с различными условиями по первоначальному взносу и срокам погашения.

Выгодные специальные предложения теперь доступны и клиентам онлайн-шоурума Renault, которые могут дистанционно оформить кредит: для этого клиенту достаточно в качестве способа оплаты указать «Кредит». В случае положительного решения, клиент может обратиться с одобренным кредитным предложением к дилеру и оформить покупку на еще более выгодных условиях.

С подробной информацией о данных услугах можно ознакомиться на сайте renault.ru и по телефону горячей линии 8-800-200-80-80 (звонок по России бесплатный).

1 Предложение действует на весь модельный ряд легковых автомобилей Renault (за исключением Master). Кредитор — АО «РН Банк». Аванс — 20% цены автомобиля. Валюта — рубли. Ставка в договоре — 8,9% годовых. Разница между рекламируемой ставкой и ставкой в договоре компенсируется снижением цены на автомобиль. Обязательно приобретение в кредит услуг: «Разумное КАСКО» (предоставляет ПАО СК «Росгосстрах» или СПАО «Ингосстрах»), «Защита бюджета» (предоставляет ООО «СК КАРДИФ», тариф — 0,15% в месяц от суммы кредита) на срок кредита. Максимальная цена автомобиля — 1 150 000 рублей. Предложение не является офертой и действует до 28.02.2017 года на новые автомобили 2016 года выпуска. Количество автомобилей ограничено. Подробности по т. 8-800-200-80-80.

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