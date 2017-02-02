Эволюция щеток стеклоочистителей. Восемь изобретений компании Bosch в сфере стеклоочистки автомобиля

В юбилейный год — 90 лет со дня изобретения электропривода для щеток стеклоочистителя — компания Bosch напоминает о своих восьми наиболее важных инновациях в этой сфере.

1. Первый электроуправляемый стеклоочиститель был разработан Bosch в 1926 году. Он обеспечивал чистоту стекла только с водительской стороны. Новшество не только облегчило вождение, но и существенно повысило его безопасность, ведь стеклоочистители стали приводиться в движение с помощью переключателя, не отвлекая водителя от процесса управления автомобилем. В 1927 году щетки с электроприводом были запатентованы и запущены в серийное производство.

2. В конце 50-х годов ХХ века для улучшения аэродинамических свойств корпус автомобиля, в том числе его лобовое стекло, приобретают более обтекаемую форму. Щетка же до этого момента представляла собой плоскую резиновую полосу с рычагом, прикрепленным посередине. В связи с этим возникла проблема эффективности ее использования на новом, изогнутом стекле. Своевременным решением стала разработанная Bosch в 1958 году каркасная щетка с шарнирами, популярная и по сей день.

3. Дальнейшее развитие автомобилестроения и увеличение средней скорости движения автомобилей требовали усовершенствований и в конструкции стеклоочистителей. В 1986 году Bosch разработал щетки со спойлером, благодаря которому набегающий поток воздуха лучше прижимает стеклоочиститель и минимизирует риск его отрыва от стекла.

4. В 1994 году компания Bosch представила технологию Твин: для производства чистящего элемента используются две резиновые смеси. Основа чистящего элемента выполнена из мягкой синтетической резины для обеспечения плавного и бесшумного скольжения. Трущая кромка чистящего элемента изготовлена из твердой синтетической резины, что существенно снижает ее износ.

5. Конец ХХ века ознаменовался большим разнообразием моделей автомобилей, при этом с каждым годом появлялось все больше вариаций в размере креплений. Теперь изобретатели направили свое внимание на разработку унифицированных крепежных конструкций (адаптеров). В 1999 году компания Bosch представила рынку универсальное крепление Quick-Clip для множества модификаций крепления крючок, которые популярны до сих пор и используются для заводской комплектации автомобилей.

6. В новый век Bosch вступил с новым изобретением — бескаркасными щетками стеклоочистителя Aerotwin (2001 г.). Их отличительной особенностью является равномерное распределение давления рычага вдоль всей длины щетки. Именно за счет отсутствия каркаса с точками прижима, в которых резинка изнашивается быстрее, Aerotwin служит существенно дольше. В щетке используются два стальных пружинящих элемента, которым придается оптимизированный под ветровое стекло изгиб, а интегрированный спойлер улучшает аэродинамические свойства. Эта инновация Bosch обладает улучшенными свойствами и привлекательным дизайном, поэтому пользуется большим спросом среди автопроизводителей для оригинального оснащения новых автомобилей.

7–8. 2013 год стал наиболее урожайным на разработки Bosch для щеток стеклоочистителя: компания представила сразу два изобретения — систему Jet Wiper и технологию Power Protection Plus. Bosch Jet Wiper представляет собой встроенные в рычаг стеклоочистителя форсунки и «умную» систему контроля подачи жидкости. Форсунки распыляют жидкость на ветровое стекло непосредственно перед щеткой стеклоочистителя, которая равномерно распределяет ее далее по стеклу. При этом скорость движения автомобиля не влияет на конечный результат работы Jet Wiper.

В этом же году Bosch запатентовал Power Protection Plus — новую технологию производства чистящего элемента стеклоочистителя с повышенной износостойкостью и продленным сроком эксплуатации. Специальный срез чистящей кромки и новый состав двухкомпонентной синтетической резины позволяют одним движением удалять мельчайшие частицы грязи и капли воды, не допуская разводов и потеков. Стеклоочистители Aerotwin с технологией РРР доступны в продаже с 2015 года.

Сегодня Bosch является одним из лидеров по производству стеклоочистителей, предлагая щетки для всех марок автомобилей и удовлетворяя любые потребности автовладельцев. Основные заводы по изготовлению щеток находятся в Китае (г. Чанша), Сербии (г. Печинци) и Бельгии (г. Тинен). Последний является основным центром производства и всех инновационных разработок в сфере стеклоочистителей с 1973 года. Щетки Bosch поставляются на конвейер более 30 ведущих автомобильных марок. Ежегодно в мире производится более 100 млн стеклоочистителей Bosch.

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