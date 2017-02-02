Российский участник вошел в список финалистов международного конкурса Lexus Design Award 2017

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Lexus International объявил имена 12 финалистов Lexus Design Award 2017.

Впервые в истории международного конкурса в список финалистов вошел проект российского участника — «Traffic Light System» дизайнера Евгения Аринина из Москвы.

«Traffic Light System» получил главный приз Lexus Design Award Russia Top Choice 2017 (Премия Лексус в области Дизайна. Выбор России 2017) в октябре 2016 года.

Lexus International объявил имена 12 финалистов ежегодного конкурса Lexus Design Award 2017, инициированного брендом в 2013 году и направленного на поиск идей, которые могли бы внести вклад в создание лучшего будущего. Lexus Design Award 2017 представит профессиональному сообществу и поклонникам дизайна работы двенадцати финалистов в рамках Недели дизайна в Милане, которая пройдет с 4 по 9 апреля 2017 года.

Члены жюри отметили высокий интерес участников к теме конкурса 2017 года — «Yet» («И вместе с тем»). После продолжительного обсуждения были названы имена 12 финалистов, чьи проекты представляют наибольший интерес с точки зрения инновационных идей в дизайне. Помимо этого, из числа финалистов были отобраны четыре победителя из разных стран: Джиу Ву (Великобритания), Хирото Йошизои (Япония), Ахран Вон (США) и Джесс Фюглер (США) которые воплотят созданные ими концепции в полноразмерные прототипы под руководством дизайнеров с мировым именем.

Впервые в истории международного конкурса в список финалистов вошел российский участник. 25-летний дизайнер Евгений Аринин представил новый взгляд на систему регулирования дорожного движения в своем проекте «Traffic Light System». Новый дизайн светофора и его форма позволяют считывать не только цвет сигнала, но и направление движения, что поможет водителям быстрее и точнее ориентироваться в дорожной ситуации. Система LED (светодиодные экраны высокой четкости) позволяет интегрировать практически любой вид информации прямо в светофор, а также делает его более ярким и заметным, что повышает безопасность как пешеходов, так и водителей.

«Когда я начал работать над задачей по модернизации светофорных объектов, я понял, насколько эта задача небанальна и глубока. На мой взгляд, залог успешного продукта — это золотое сечение между утилитарностью, функциональностью и элегантным внешним видом. Успех любого продукта заключается именно в гармоничных решениях, которые позволяют получить должное удовольствие у пользователей от взаимодействия с чем-то новым», — отмечает дизайнер Евгений Аринин.

Lexus в России помог российским дизайнерам не только принять участие в международном конкурсе, но и учредил специальную премию — Lexus Design Award Russia Тор Choice 2017 (Премия Лексус в области Дизайна. Выбор России 2017). В октябре 2016 года проект Евгения Аринина получил главный приз российского конкурса, церемония награждения которого прошла в ЦВЗ «Манеж» в Санкт-Петербурге.

Дополнительную информацию и фотографии можно найти по ссылкам:

Официальный сайт Lexus Design Award Russia Тор Choice 2017: lexusdesignawardrussia.ru

Facebook: www.facebook.com/lexusdesignawardrus

Instagram: www.instagram.com/lexus_design_award_russia/ @lexus_design_award_russia

ВКонтакте: vk.com/lexusdesignawardrussia

Официальные хэштеги: #LexusDesignAward #LexusDesignAwardRussia

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