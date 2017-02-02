По максимуму: Toyota Highlander вернулся в салоны официальных дилеров в топовом оснащении

Toyota

Начиная со 2 февраля 2017 года в салонах официальных дилеров Тойота стартуют продажи нового кроссовера Toyota Highlander.

Обновленная модель доступна на российском рынке в двух максимальных комплектациях и исключительно в версии с новым высокотехнологичным двигателем объемом 3,5 литра мощностью 249 л. с. и полным приводом.

ООО «Тойота Мотор», 2 февраля 2017 года — Со 2 февраля 2017 года в салонах официальных дилеров и уполномоченных партнеров Тойота на территории России клиентам доступен новый Toyota Highlander.

Проанализировав структуру спроса и портрет целевой аудитории модели, компания приняла решение представить на рынок автомобиль исключительно с новым высокотехнологичным бензиновым двигателем рабочим объемом 3,5 литра, полным приводом и в максимальном оснащении. Такое сочетание гарантирует будущему владельцу бескомпромиссный комфорт, безопасность и динамику.

Новый уровень безопасности Highlander был подтвержден наивысшей оценкой экспертов американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS), известного во всем мире своими самыми жесткими условиями проведения краш-тестов. Новый Highlander получил престижную награду благодаря слаженной работе систем пассивной и активной безопасности. Предлагая российскому клиенту только лучшее, российский офис Тойота принял решение об оснащении нового Highlander полным пакетом интеллектуальных систем Toyota Safety Sense, обеспечивающих комфортное и безопасное вождение как в городе, так и на магистралях и трассах.

Свободу маневра на городских улицах полноразмерному кроссоверу длиной 4890 мм обеспечит система панорамного обзора 360° с 4 камерами наблюдения.

Принимая во внимание российские суровые климатические условия и высокие требования клиентов к автомобилям такого класса, Toyota Highlander готов предложить максимальный уровень комфорта. Так, к трехзонному климат-контролю нового Highlander добавился внушительный список зимних опций: обогрев зеркал и рулевого колеса, подогрев и вентиляция передних сидений, подогрев задних сидений, дополнительный электрический отопитель салона.

Уверенность в дальности пробега на одной заправке без компромиссов по динамике — важная черта нового премиального восприятия Toyota Highlander.

Высокотехнологичный мощный 3,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель нового поколения работает по циклам Отто и Аткинсона и отличается невысоким расходом топлива с октановым числом 91 и выше, а также выгодной с точки зрения налогообложения мощностью в 249 лошадиных сил. Кроме прочего, новый Highlander стал первой моделью на российском рынке, оснащенной новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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