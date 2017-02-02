Jaguar I-PACE набирает обороты в России

Jaguar

Россия, Москва, 3 февраля 2017 года — За 2,5 месяца после премьеры концепта Jaguar I-PACE более 150 клиентов на российском рынке выразили желание приобрести серийную версию автомобиля, и их количество продолжает расти.

Концепт Jaguar I-PACE, премьера которого состоялась в рамках международного автосалона в Лос-Анджелесе, открывает новую страницу в истории британского бренда и дает представление о том, каким будет первый полностью электрический автомобиль Jaguar. Дебют серийной версии состоится в 2017 году, а старт продаж в мире намечен на 2018 год, но уже сейчас любой желающий может заявить о своей готовности стать одним из первых владельцев новинки.

Для этого необходимо зайти на страницу, посвященную I-PACE, на официальном сайте Jaguar в России www.jaguar.ru , нажать кнопку «Хочу приобрести» и заполнить онлайн-форму, подтверждающую желание быть в числе первых покупателей нового автомобиля.

Клиенты, продемонстрировавшие намерение приобрести автомобиль, будут находиться в списке первого приоритета у дилеров, когда серийная версия станет доступна для заказа, а до этого момента будут получать информацию обо всех последних новостях и мероприятиях, связанных с I-PACE. Уже более 150 человек воспользовались этой формой и подтвердили свой интерес к покупке новой модели через локальный сайт Jaguar в России или посетив дилера.

Концепт I-PACE отличается смещенным вперед салоном, силуэтом суперкара и динамикой спортивного автомобиля.

Благодаря запасу хода более 500 км по циклу NEDC * или 220 миль (354 км) по циклу EPA большинству водителей будет достаточно одной полной зарядки батареи электромобиля в неделю.

или 220 миль (354 км) по циклу EPA большинству водителей будет достаточно одной полной зарядки батареи электромобиля в неделю. Новая архитектура электромобиля позволила дизайнерам и инженерам Jaguar сделать концепт невероятно функциональным.

При более компактных габаритах, чем у большинства среднеразмерных SUV, концепт I-PACE отличается просторным салоном и багажником, которые превосходят показатели даже полноразмерных SUV.

Оптимизация аэродинамических характеристик концепта позволила снизить коэффициент лобового сопротивления (Cd) до 0,29, а также оказала влияние на ряд элементов дизайна.

Салон концепта I-PACE, отличающийся передовыми технологиями, премиальными материалами отделки, вниманием к деталям и исключительным британским стилем, воплощает видение компанией Jaguar Land Rover дизайна интерьера будущего премиального электромобиля.

Легкие и компактные сиденья в сочетании со «спортивной командирской посадкой» обеспечивают водителю чувство единства с дорогой, характерное для спорткаров.

Совокупная мощность и крутящий момент электромоторов на передней и задней оси составляет 400 л.с. и 700 Нм, благодаря чему концепт I-PACE отличается динамикой спорткара.

Полный привод является залогом уверенности водителя в любую погоду и на любом дорожном покрытии.

Низкий центр тяжести, технологичная двухрычажная подвеска на передней оси и задняя многорычажная подвеска Integral Link обеспечивают фирменную управляемость и плавность хода, которой славятся автомобили Jaguar.

Интуитивное управление всеми системами автомобиля осуществляется с помощью сенсорных экранов, емкостных переключателей и тактильных аналоговых элементов управления.

* - измерение запаса хода в электрических автомобилях. Европейский цикл NEDC/американский цикл EPA

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