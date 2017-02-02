Две команды, выступающие на суперкарах Lamborghini, вошли в первую десятку по результатам гонки «24 часа Дайтоны»
- Команда Paul Miller Racing на суперкаре Lamborghini Huracán GT3 под номером 48 заняла седьмое место, показав лучший результат среди экипажей Lamborghini Squadra Corse.
- Lamborghini Huracán GT3 команды Ebimotors под номером 46 финишировал девятым.
Дайтона-Бич, Флорида, 3 февраля 2017 г. — Два экипажа Lamborghini Squadra Corse вошли в первую десятку по итогам гонки «24 часа Дайтоны» (Rolex 24 At Daytona) в классе GTD (GT Daytona), состоявшейся 28 января. Несмотря на переменчивую погоду и другие испытания, все команды, выступавшие на спортивных суперкарах Lamborghini, успешно завершили этот захватывающий 24-часовой марафон.
Команда Paul Miller Racing в составе американских пилотов Брайана Селлерса (Bryan Sellers), Мэдисона Сноу (Madison Snow), Брайса Миллера (Bryce Miller) и Диона фон Мольтке (Dion von Moltke), а также итальянца Андреа Кальдарелли (Andrea Caldarelli) показала лучший для Lamborghini результат: Lamborghini Huracán GT3 под номером 48 завершил гонку на седьмом месте.
Прославленная итальянская команда Ebimotors, имеющая в своем активе множество побед, финишировала девятой на Lamborghini Huracán GT3 под номером 46. В ее составе выступали итальянцы Эмануэле Буснелли (Emanuele Busnelli) и Фабио Бабини (Fabio Babini), француз Эммануэль Коллар (Emmanuel Collard) и британец Франсуа Перродо (Francois Perrodo).
Первый этап серии WeatherTech SportsCar Championship — 2017, проводимой под эгидой IMSA, стартовал в субботу, 28 января, на международном автодроме Daytona International Speedway в сухую, но прохладную погоду. Вечером начался дождь, который продлился до следующего утра, и состязание продолжилось на влажной трассе.
Командам пришлось соревноваться в очень сложных условиях, постоянно принимая важные стратегические решения из-за переменчивой холодной погоды и многочисленных ограничений на трассе длиной 5,73 км, содержащей 12 поворотов.
Экипаж DAC Motorsports, стартовавший под номером 18, в составе американских пилотов Брэндона Гдовича (Brandon Gdovic) и Энтони Массари (Anthony Massari), а также канадцев Эммануэля Анассиса (Emmanuel Anassis) и Зака Клемена (Zach Claman) пересек финишную черту тринадцатым. Команда подтвердила готовность к участию в гонке примерно за 20 минут до старта из-за аварии на заключительной тренировочной сессии.
Блистающая в серии Blancpain GT команда GRT Grasser Racing Team на Lamborghini Huracán под номером 11 смогла финишировать на пятнадцатом месте в дебютном для себя марафоне «24 часа Дайтоны».
Кристиан Энгельгарт (Christian Engelhart), Рольф Инайхен (Rolf Ineichen), Эсекьель Перес Компанк (Ezequiel Perez Companc) и Мирко Бортолотти (Mirko Bortolotti) сменяли друг друга за рулем суперкара GRT под номером 11 и заняли второе место в высококонкурентном классе GTD. Гонка проходила в ночные часы. Экипаж стартовал с пятой позиции, но техническая неисправность вынудила его провести длительный пит-стоп.
Второй спортивный суперкар команды GRT Grasser Racing Team (№ 61) пришел к финишу семнадцатым под управлением Энгельгарта, Инайхена, Роберто Пампанини (Roberto Pampanini), Мишеля Беретта (Michele Beretta) и Милоша Павловича (Milos Pavlovic).
Девятнадцатое место занял экипаж команды Dream Racing под номером 27, который потерял время из-за ночной аварии и досрочно завершил гонку.
Команда Konrad Motorsport вынуждена была прекратить выступление из-за технических проблем с суперкаром под номером 21. В итоге австрийскому коллективу было присуждено двадцатое место.
Lamborghini Huracán команды Change Racing под номером 16 занял 25-ю итоговую позицию. Ему пришлось завершить гонку всего после 79 кругов из-за столкновения.
Следующий этап серии WeatherTech Championship — «12 часов Себринга» — пройдет 16–18 марта в Себринге (Флорида).
Спортивный Lamborghini Huracán с двигателем V10 стал первым суперкаром класса GT3, который был полностью спроектирован, подготовлен и собран собственными силами Automobili Lamborghini.
В 2016 году спортивное подразделение Lamborghini Squadra Corse успешно дебютировало в серии WeatherTech Championship.
В августе команда Paul Miller Racing принесла Lamborghini победу на международном автодроме VIRginia International Raceway в классе GTD.
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