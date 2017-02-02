Две команды, выступающие на суперкарах Lamborghini, вошли в первую десятку по результатам гонки «24 часа Дайтоны»

Команда Paul Miller Racing на суперкаре Lamborghini Huracán GT3 под номером 48 заняла седьмое место, показав лучший результат среди экипажей Lamborghini Squadra Corse.

Lamborghini Huracán GT3 команды Ebimotors под номером 46 финишировал девятым.

Дайтона-Бич, Флорида, 3 февраля 2017 г. — Два экипажа Lamborghini Squadra Corse вошли в первую десятку по итогам гонки «24 часа Дайтоны» (Rolex 24 At Daytona) в классе GTD (GT Daytona), состоявшейся 28 января. Несмотря на переменчивую погоду и другие испытания, все команды, выступавшие на спортивных суперкарах Lamborghini, успешно завершили этот захватывающий 24-часовой марафон.

Команда Paul Miller Racing в составе американских пилотов Брайана Селлерса (Bryan Sellers), Мэдисона Сноу (Madison Snow), Брайса Миллера (Bryce Miller) и Диона фон Мольтке (Dion von Moltke), а также итальянца Андреа Кальдарелли (Andrea Caldarelli) показала лучший для Lamborghini результат: Lamborghini Huracán GT3 под номером 48 завершил гонку на седьмом месте.

Прославленная итальянская команда Ebimotors, имеющая в своем активе множество побед, финишировала девятой на Lamborghini Huracán GT3 под номером 46. В ее составе выступали итальянцы Эмануэле Буснелли (Emanuele Busnelli) и Фабио Бабини (Fabio Babini), француз Эммануэль Коллар (Emmanuel Collard) и британец Франсуа Перродо (Francois Perrodo).

Первый этап серии WeatherTech SportsCar Championship — 2017, проводимой под эгидой IMSA, стартовал в субботу, 28 января, на международном автодроме Daytona International Speedway в сухую, но прохладную погоду. Вечером начался дождь, который продлился до следующего утра, и состязание продолжилось на влажной трассе.

Командам пришлось соревноваться в очень сложных условиях, постоянно принимая важные стратегические решения из-за переменчивой холодной погоды и многочисленных ограничений на трассе длиной 5,73 км, содержащей 12 поворотов.

Экипаж DAC Motorsports, стартовавший под номером 18, в составе американских пилотов Брэндона Гдовича (Brandon Gdovic) и Энтони Массари (Anthony Massari), а также канадцев Эммануэля Анассиса (Emmanuel Anassis) и Зака Клемена (Zach Claman) пересек финишную черту тринадцатым. Команда подтвердила готовность к участию в гонке примерно за 20 минут до старта из-за аварии на заключительной тренировочной сессии.

Блистающая в серии Blancpain GT команда GRT Grasser Racing Team на Lamborghini Huracán под номером 11 смогла финишировать на пятнадцатом месте в дебютном для себя марафоне «24 часа Дайтоны».

Кристиан Энгельгарт (Christian Engelhart), Рольф Инайхен (Rolf Ineichen), Эсекьель Перес Компанк (Ezequiel Perez Companc) и Мирко Бортолотти (Mirko Bortolotti) сменяли друг друга за рулем суперкара GRT под номером 11 и заняли второе место в высококонкурентном классе GTD. Гонка проходила в ночные часы. Экипаж стартовал с пятой позиции, но техническая неисправность вынудила его провести длительный пит-стоп.

Второй спортивный суперкар команды GRT Grasser Racing Team (№ 61) пришел к финишу семнадцатым под управлением Энгельгарта, Инайхена, Роберто Пампанини (Roberto Pampanini), Мишеля Беретта (Michele Beretta) и Милоша Павловича (Milos Pavlovic).

Девятнадцатое место занял экипаж команды Dream Racing под номером 27, который потерял время из-за ночной аварии и досрочно завершил гонку.

Команда Konrad Motorsport вынуждена была прекратить выступление из-за технических проблем с суперкаром под номером 21. В итоге австрийскому коллективу было присуждено двадцатое место.

Lamborghini Huracán команды Change Racing под номером 16 занял 25-ю итоговую позицию. Ему пришлось завершить гонку всего после 79 кругов из-за столкновения.

Следующий этап серии WeatherTech Championship — «12 часов Себринга» — пройдет 16–18 марта в Себринге (Флорида).

Спортивный Lamborghini Huracán с двигателем V10 стал первым суперкаром класса GT3, который был полностью спроектирован, подготовлен и собран собственными силами Automobili Lamborghini.

В 2016 году спортивное подразделение Lamborghini Squadra Corse успешно дебютировало в серии WeatherTech Championship.

В августе команда Paul Miller Racing принесла Lamborghini победу на международном автодроме VIRginia International Raceway в классе GTD.

Дополнительные фото и видеоматериалы размещены на сайте: media.lamborghini.com

Дополнительная информация об Automobili Lamborghini: www.lamborghini.com

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