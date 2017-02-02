G-Drive Racing выступит в чемпионате мира FIA WEC и марафоне «24 часа Ле-Мана» 2017 года

В новом сезоне российская команда G-Drive Racing выступит на новейшем прототипе, с новым техническим партнером и в обновленном составе пилотов.

В 2017 году команда G-Drive Racing, выступающая при поддержке премиального топлива G-Drive «Газпром нефти», примет участие во всех девяти этапах чемпионата мира FIA WEC, включая легендарный суточный марафон «24 часа Ле-Мана». В грядущем сезоне G-Drive Racing выведет на старт построенный в соответствии с измененным техническим регламентом класса LMP2 новейший гоночный прототип Oreca 07 с двигателем Gibson V8, мощность которого примерно на 150 лошадиных сил превосходит прошлогодний мотор.

За рулем машины под № 26 продолжит выступать россиянин Роман Русинов. В предстоящем чемпионате мира к нему присоединится новобранец G-Drive Racing француз Пьер Тирье, имеющий за плечами титул в ELMS и второе место в «24 часах Ле-Мана». Имя третьего гонщика экипажа будет названо позднее — в настоящий момент ведутся переговоры с несколькими пилотами с опытом выступлений в Формуле 1.

Техническим партнером G-Drive Racing в новом сезоне выступает коллектив TDS Racing. В его активе более десяти лет участия в автомобильных соревнованиях на международной арене, включая гонки на выносливость.

Для G-Drive Racing предстоящий сезон станет юбилейным, пятым, в FIA WEC. За четыре года выступлений в чемпионате мира по гонкам на выносливость российская команда выиграла 15 гонок. Для класса LMP2 — это рекорд. В 2015-м G-Drive Racing завоевала чемпионский титул, а прошлый сезон завершила с «бронзой», одержав три блистательные победы в трех заключительных гонках первенства.

Чемпионат мира по гонкам на выносливость 2017 года стартует 16 апреля в британском Сильверстоуне. За две недели до этого в итальянской Монце состоится так называемый Пролог — коллективные предсезонные тесты участников грядущего первенства FIA WEC.

Роман Русинов, гонщик G-Drive Racing: «К очередному сезону чемпионата мира по гонкам на выносливость готовимся с новыми силами. Скажу честно, что собрать воедино все слагаемые для достижения самых высоких целей было непросто. В этом году изменился технический регламент, что потребовало поиска нового поставщика прототипа и двигателя. Над этим мы работали последние шесть месяцев и в итоге остановили свой выбор на новой модели Oreca. Мы считаем, что эта машина будет самой быстрой. Старта сезона ждем с оптимизмом. Наша цель — только победы».

Александр Крылов, директор по региональным продажам «Газпром нефти», руководитель проекта G-Drive Racing: «Новый технический регламент LMP2 добавляет интриги- моторы становятся мощнее, а скорость машин приближается к болидам LMP1. А главное, компания может тестировать топливо G-Drive на самой передовой технике. Мы уже начали испытания в межсезонье и продолжим тесты во время заездов. Мы постоянно совершенствуем моторные характеристики G-Drive, и потребители знают, что это самое мощное топливо как на гоночном треке, так и на улицах российских городов».

Календарь FIA WEC 2017 года

16 апреля — «6 часов Сильверстоуна» (Великобритания)

6 мая — «6 часов Спа» (Бельгия)

17—18 июня — «24 часа Ле-Мана» (Франция)

16 июля — «6 часов Нюрбургринга» (Германия)

3 сентября — «6 часов Мехико» (Мексика)

16 сентября — «6 часов Остина» (США)

15 октября — «6 часов Фудзи» (Япония)

5 ноября — «6 часов Шанхая» (Китай)

18 ноября — «6 часов Бахрейна» (Бахрейн)

Новости от Redtram.com Загрузка ...