Infiniti объявляет цены на модель Q60 в России

Infiniti

Москва — Infiniti объявляет цены на премиальное спортивное купе Q60. Модель сочетает выразительный дизайн с головокружительными характеристиками и динамикой.

На российском рынке Q60 будет доступен с новым 3-литровым мотором (405 л.с. и 475 Нм), вошедшим в 10-ку лучших агрегатов 2017 года, и в единственной комплектации Sport+NAVI.

Комплектация Sport+NAVI имеет адаптивную электронную систему рулевого управления нового поколения DAS 2.0, систему контроля движения и удержания автомобиля на полосе ACTIVE LANE CONTROL, систему кругового обзора AVM+, систему обнаружения приближающихся объектов (AOD), систему определения свободного места для парковки (PSM). Также версия Sport+NAVI имеет отделку интерьера вставками из карбона с фиолетовыми акцентами, подрулевые переключатели передач, тормозные суппорта красного цвета и спортивную выхлопную систему.

Стоимость Q60 3.0 AWD в комплектации Sport+NAVI составляет 3 414 000 рублей.

Спецификация Q60 3.0 2016MY (PDF)

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