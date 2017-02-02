В центре Jaguar Land Rover Experience состоялся праздник «Зима будет яркой»

Jaguar / Land Rover

Россия, Москва, 30 января 2017 года — В субботу, 28 января 2017 года, в центре Jaguar Land Rover Experience на Новорижском шоссе состоялся праздник «Зима будет яркой», организаторами которого выступили компания Jaguar Land Rover и Fisсher, один из ведущих производителей лыж.

Это событие было призвано добавить ярких красок в холодное время года и наполнить последний январский уикенд незабываемыми впечатлениями. Владельцы и поклонники легендарных британских автомобилей смогли испытать в деле новую коллекцию уникальных беговых и горных лыж, разработанных специалистами Land Rover совместно с компанией Fisсher и представленных эксклюзивно на российском рынке. Гостей также ждали катания на собачьих упряжках, автограф-сессии известных лыжников и олимпийских чемпионов Александра Завьялова и Николая Зимятова, мастер-классы и анимация для детей, горячие угощения на свежем воздухе и, конечно, тест-драйв автомобилей Land Rover в зимних условиях.

Участники мероприятия также получили шанс поближе познакомиться с яркими новинками Land Rover: всесезонным внедорожным кабриолетом Range Rover Evoque Convertible и совершенно новым Discovery, который появится в официальных дилерских центрах компании в мае этого года.

Мероприятие не обошлось без звездных гостей, среди которых были кинорежиссёр Федор Бондарчук, актеры Максим Виторган и Гоша Куценко.

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