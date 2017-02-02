Toyota представила принципиально новый Prius

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Toyota раскрывает инновационные особенности четвертого поколения Prius, созданного на основе новой глобальной архитектуры TNGA.

Благодаря новой глобальной модульной архитектуре лидер гибридов получил футуристичный облик, прогрессивный интерьер, отточенную управляемость, сохранив лучшую в классе топливную эффективность и экологические показатели.

ООО «Тойота Мотор», 31 января 2017 года — Тойота с гордостью представляет в России четвертое поколение инновационного гибрида Toyota Prius. Новое поколение создано для клиентов, ценящих оригинальный дизайн, инновации, утонченность визуальных и тактильных ощущений, практичность и отточенную управляемость. Эти качества сочетаются в новом Prius с высочайшей топливной эффективностью и экологическими показателями.

С момента создания первого поколения Prius в 1997 году модель сохраняет статус проводника важнейших инноваций Toyota на глобальный автомобильный рынок. Беспрецедентные характеристики нового Prius достигнуты за счет новой концепции разработки автомобилей, впервые использованной Toyota. Новый Prius стал первым автомобилем Toyota, построенным на основе глобальной архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture).

Уникальный облик первооткрывателя TNGA

Благодаря функциональным особенностям новой архитектуры TNGA и дизайнерскому подходу YU-BI-SHIN (инженерная красота), возник совершенно новый, эмоционально насыщенный облик Prius. Футуристичный экстерьер всецело подчинен передаче безупречной аэродинамики и нового яркого характера самого известного гибридного автомобиля. Опираясь на новую концепцию, дизайнеры полностью переосмыслили узнаваемый силуэт модели, сделав его более низким и широким в духе новых динамических характеристик. В рамках такого подхода сохранены наиболее знаковые элементы, обеспечивающие Prius его безошибочную узнаваемость. Треугольный силуэт многократно обыгрывается в форме других элементов, включая внутреннее строение фары головного света, росчерк габаритного огня и задние фонари.

Центральным элементом фронтальной части стал традиционный для Prius крупный логотип Toyota с синим фоном. Функциональные компоненты, включая новые яркие светодиодные фары ближнего и дальнего света, воздухозаборники, противотуманные фары, максимально компактны и идеально вписаны в образ передней части Prius.

Низкая линия капота демонстрирует преимущества архитектуры TNGA, обеспечившей автомобилю более низкий центр тяжести и качественно новую обзорность. Верхняя точка крыши перенесена вперед на 170 миллиметров и в сочетании с нарочито заниженной плечевой линией существенно меняет восприятие автомобиля и подчеркивает новый динамичный характер модели.

Плавно спускающаяся крыша и визуально разделяющий на две половины крышку багажника аэродинамический спойлер обеспечивают беспрепятственное движение потока воздуха вдоль верхней части кузова. Новые тонкие многогранные светодиодные фонари создают эффект незаметного перехода от боковины к задней части кузова. Сочетание спойлера, новой сложной формы задних фонарей и рельефных боковин кузова визуально расширяет нижнюю часть автомобиля и акцентирует внимание на принципиально иной устойчивости автомобиля, достигнутой за счет TNGA.

Инновационный интерьер

Новая архитектура TNGA повлияла на особенности интерьера нового Prius. Благодаря заниженной линии капота значительно улучшилась видимость, а увеличившаяся площадь остекления способствует созданию в салоне комфортной атмосферы и чувство просторности.

Приборная панель незаметно переходит в отделку дверей, создавая ощущение сплошной поверхности. Все пространство интерьера, окружающее водителя практически без переходов, в сочетании с более низкой спортивной посадкой настраивает на динамичный стиль вождения. Центральный тоннель, зона селектора трансмиссии и спицы рулевого колеса отделаны белым пластиком с искрящимся эффектом, практически не поддающимся механическому повреждению. Уникальная технология производства данного пластика запатентована компанией Тойота. Общая цветовая схема интерьера — сочетание светло-серого с черным — подчеркивает инновационность и прогрессивность первой модели Toyota, созданной на основе новой модульной архитектуры.

Широкий спектр инновационного оснащения

Благодаря передовому оснащению удовольствие от вождения нового поколения Prius достигло принципиально новой ступени. Семидюймовый сенсорный экран на передней панели обеспечивает интуитивно понятный доступ к различным системам, таким как навигатор или средства мультимедиа. Особое внимание уделено удобству считывания информации, имеющей непосредственное отношение к вождению. Данные о работе систем автомобиля, включая отображение режима работы системы гибридного привода, представлены на двух цветных многофункциональных 4,2-дюймовых дисплеях высокого разрешения на полностью цифровой инструментальной панели. Впервые в Prius доступен цветной проекционный дисплей на лобовом стекле. Дисплей размером 36×130 миллиметров разделен на две зоны: зону спидометра и зону информации. Проекция расположена в зоне прямой видимости водителя, управляющего автомобилем. Положение изображения может быть отрегулировано по вертикали в зависимости от роста и посадки водителя.

Традиционно для Toyota Prius селектор управления гибридной трансмиссией не имеет фиксированных положений. Электронный селектор является частью цифровой системы управления автомобилем и не имеет прямой связи с трансмиссией, что позволило расположить его в максимально удобном месте на специальной панели в средней части центральной консоли. Кнопка для перевода трансмиссии в режим «P» находится слева от селектора. Гибридная силовая установка нового поколения предлагает выбор из трех режимов движения: NORMAL, PWR для динамичного вождения и ECO для максимальной экономии топлива. Выбор режима осуществляется клавишей справа от селектора. Информация о выбранном режиме отображается на дисплеях приборной панели.

Интеллектуальный двухзонный климат-контроль нового Prius поддерживает инновационный экономичный режим S-Flow. В этом режиме электронная система управления определяет работу климат-контроля в зависимости от количества пассажиров в салоне. Информация о наличии пассажиров поступает от датчиков присутствия во всех сиденьях. Благодаря этим данным потоки воздуха распределяются в салоне для максимально эффективного поддержания температуры именно в том месте, где находится человек, без лишних энергетических затрат.

Новые характеристики лидера гибридов

Созданная в рамках новой архитектуры TNGA платформа GA-C, на которой построен Prius четвертого поколения, обладает преимуществом новой совершенной компоновки с более низким центром тяжести. Кузов нового поколения Prius на 60% жестче и одновременно на 50 килограммов легче предшественника. Центр тяжести нового гибрида расположен на 25 миллиметров ниже благодаря оптимальному размещению всех компонентов. Нижняя часть тела водителя находится на 55 миллиметров ближе к поверхности дороги, что в сочетании с низким центром тяжести обеспечивает ощущение большей устойчивости и управляемости автомобиля. Новая компоновка позволила расположить линию капота ниже на 52 миллиметра, что привело к значительному улучшению обзорности.

TNGA — новая глобальная архитектура Toyota

Новая глобальная модульная архитектура TNGA олицетворят принципиально иной подход Toyota к проектированию автомобилей. Она упрощает создание новых моделей за счет использования ограниченного числа компонентов. Силовая структура проектируется максимально эффективно с точки зрения размещения различных узлов и агрегатов внутри кузова. Это позволяет сместить центр тяжести, приблизив его к дороге, и освободить максимум места для водителя, пассажиров и багажа. Спроектированная на основе стандартных компонентов подвеска отличается компактностью и максимальной гибкостью настройки под каждую модель. Сочетание этих факторов позволяет кардинально изменить ключевые характеристики автомобиля — безопасность, динамику, управляемость и другие.

Для автомобилей на базе новой модульной архитектуры Toyota создает линейку двигателей и гибридных установок различной мощности, а также более совершенные трансмиссии нового поколения. Интеграция новых агрегатов в новые модели Toyota будет проводиться последовательно, начиная с запуска нового поколения Prius.

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