Новый Volkswagen Tiguan передан первому российскому клиенту

Volkswagen

В официальном дилерском центре Volkswagen «Германика» в Химках состоялось торжественное вручение первого Tiguan нового поколения. Volkswagen Tiguan в комплектации Comfortline цвета «Серебристый металлик» оснащен дизельным двигателем 2.0 л мощностью 150 л.с. в сочетании с семиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4Motion.

Первым обладателем нового Tiguan стал Игорь Лабусов. «Приятно и неожиданно оказаться первым владельцем нового Tiguan в России. Мне понравилось сочетание стиля, технологий и драйва. Кроме того, привлекает логичная стоимость владения: автомобиль стал хорошей инвестицией. Это мой первый немецкий автомобиль, и я уверен, что он будет радовать меня каждый день», — отметил Игорь.

Ключи от новинки первому клиенту вручила Руководитель отдела продаж марки Volkswagen в России Елена Смигановская. «Volkswagen Tiguan всегда был очень популярен в России, и новый Tiguan укрепит успех модели в нашей стране. Комплектации Tiguan — одни из самых богатых в классе, и мы уверены, что эта модель отвечает самым высоким требованиям наших клиентов. Желаем Игорю удачи и драйва в любой ситуации», — отметила г-жа Смигановская.

Volkswagen Tiguan производится с 21 ноября 2016 года на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге, на новой модульной платформе MQB. Базовая версии Trendline имеет богатое оснащение: круиз-контроль, система контроля дистанции спереди Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency Braking, система аварийного торможения Multiсollision Brake, система распознавания усталости водителя, трехзонный климат-контроль. Цена на модель стартует с отметки в 1.459.000 рублей.

По результатам 2016 года дилерский центр Volkswagen «Германика» стал лучшим среди дилерских предприятий двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга.

Автосалон «Германика» оказывает полный спектр услуг по приобретению и техническому обслуживанию автомобилей, а также услуги trade-in, кредитования, страхования и сезонного хранения колес.

Дилерский центр «Германика» в Химках общей площадью 9.000 кв. м построен в соответствии с высокими корпоративными стандартами Volkswagen. В шоу-руме площадью 1.550 кв. м представлен весь модельный ряд марки.

На территории сервисной зоны площадью 1350 кв. м располагаются 16 механических постов и 11 постов для кузовного ремонта. Сервисный центр предлагает клиентам широкий спектр услуг, в том числе сложный агрегатный и кузовной ремонт.

Общая площадь территории дилерского центра составляет два гектара, что позволяет продемонстрировать клиентам автомобили Volkswagen в любой комплектации.

Дилерский центр «Германика» принимал активное участие в проекте «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», посвященному Олимпийским и Паралимпийским зимним играм в Сочи в 2014 году: предприятие осуществляло подготовку, выкуп и ремонт парка автомобилей Volkswagen. По итогам 2014 года автосалон «Германика» в Химках был признан лучшим дилерским центром по продажам автомобилей модели Tiguan в Москве.

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