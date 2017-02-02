Конец эпохи: Rolls-Royce представляет последний экземпляр Phantom VII

Rolls-Royce

31 января, Гудвуд

«С момента создания первого Phantom более 90 лет назад каждый экземпляр, гордо носивший это имя, задавал высокие стандарты, по которым оценивались все остальные предметы роскоши, — отметил Генеральный директор Rolls-Royce Motor Cars Торстен Мюллер-Отвос (Torsten Müller-Ötvös). — В то время как Phantom VII, определивший первую главу в истории возрождения Rolls-Royce, торжественно покидает сцену, мы с нетерпением ждем премьеры его преемника, который продолжит эту блестящую историю успеха. Phantom VIII, построенный на абсолютно новой архитектуре, станет смелым заявлением и будет освещать будущее самой известной марки в мире роскоши».

С момента дебюта Phantom в 1925 году каждое поколение этой легендарной модели определяло важную веху не только в истории Rolls-Royce, но и в мировой истории. Иными словами, Phantom был выбором людей, формировавших мир и определявших будущее на протяжении последних 90 лет.

Phantom I (или «новый Phantom») был встречен бременем высоких ожиданий: ему предстояло соответствовать планке знаменитого предшественника, завоевавшего славу «Лучшего автомобиля в мире». Разумеется, ему это успешно удалось, что позволило закрепить за Rolls-Royce статус не только ведущего производителя роскошных автомобилей, но и эталона в мире предметов роскоши.

78 годами позже Phantom VII, первый Phantom, произведённый в Гудвуде, ознаменовал возрождение компании Rolls-Royce и дал начало новой легенде, вернув марке позиции производителя лучших и единственно допустимых автомобилей для самых знаменитых, состоятельных и влиятельных персон.

На протяжении 13 лет Phantom определял стандарты в мире роскоши. Сегодня эта уникальная модель покидает сцену, отдавая дань тонкому искусству мастеров дома Rolls-Royce. Последний экземпляр Phantom седьмого поколения завершит первую блестящую главу в истории возрождения Rolls-Royce под новой эгидой, а также вновь продемонстрирует совершенство мастеров в Гудвуде.

Последний Phantom VII — эталон в мире роскоши

Прежде чем легендарный Phantom VII окончательно покинет сцену, Rolls-Royce выпустит последний коллекционный экземпляр этой модели. Роскошный лимузин с удлиненной колесной базой отдаст дань золотому веку путешествий, который ознаменовал Phantom VII.

Этот выдающийся автомобиль, созданный по заказу известного коллекционера современных Rolls-Royce, отражает исключительное внимание к деталям и искусное мастерство, которые определили первую главу в новой истории Rolls-Royce.

Модель украшена искусной деревянной мозаикой с инкрустацией в технике маркетри. Эта тонкая работа изображает стилизованный океанский лайнер 1930-х годов, воплощая увлечения заказчика художественными работами той эпохи. Морская тематика прослеживается и в отделке интерьера, выполненного из натуральной кожи нежно-голубого цвета Powder Blue и украшенного искусной вышивкой, имитирующей морские волны.

Следуя философии Phantom, дизайнеры тщательно продумали каждую деталь. Дизайн хронометров, размещенных на приборной панели и на разделительной перегородке, перекликается с исполнением радиотаймеров, которыми украшались океанские лайнеры. Главный хронометр украшен безелем со шкалой из 24 часовых поясов. Словно герой из книги «Машина времени» Герберта Уэллса, владелец может отрегулировать шкалу в обоих направлениях в зависимости от точки света, где он находится.

Морские мотивы наблюдаются и в исполнении выполненных вручную мягких ковриков из овечьей шерсти, имитирующих эффект ряби волн. Возможно, это элегантный намек на то, что последний Phantom уходит, подобно морской волне оставляя за собой мощный след.

Покрытие автомобиля выполнено в роскошном бархатно-голубом цвете Blue Velvet и украшено двойной декоративной линией с элементом в виде морского лайнера. Это внимательно продуманное и бережно воплощенное сочетание довершает образ последнего Phantom в истории.

Создание последнего экземпляра Phantom VII и прекращение производства седьмого поколения после 13 лет успешной истории готовит почву для Phantom VIII, который будет построен на абсолютно новой алюминиевой архитектуре. Как и знаменитый предшественник, новый Phantom укрепит высокие стандарты, установленные его прославленными предками.

Премьера нового Phantom ознаменует начало новой великой главы в истории самой признанной и прославленной марки в мире роскоши.

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