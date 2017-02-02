Будущее уже сегодня: автопогрузчики на топливных элементах начали свою работу на заводе Тойота в Японии

Toyota

Первые два автопогрузчика на водородных топливных элементах приступили к работе на заводе Toyota в Японии.

Первым предприятием Тойота, использующим технику на водородных элементах, стал завод Мотомачи, где осуществляется сборка первого в мире серийного легкового автомобиля на топливных элементах Toyota Mirai.

Запуск в производство специальной техники, использующей для работы энергию водорода, — один из важных шагов в осуществлении глобальных экологических и энергетических инициатив Тойота Мотор Корпорэйшн.

ООО «Тойота Мотор», 31 января 2017 года — С сегодняшнего дня два автопогрузчика на водородных топливных элементах стали неотъемлемой частью производственного процесса создания Toyota Mirai — первого в мире серийного автомобиля, в котором энергия водорода используется для движения. Инновационные погрузчики поступили в распоряжение сотрудников завода Мотомачи в Тойота-Сити, Япония, где организована сборка инновационного седана. Это событие стало важным практическим шагом к переходу на новую модель энергетики будущего на основе потребления водорода, задуманную и претворяемую в жизнь Тойота Мотор Корпорэйшн.

Водородные топливные элементы превращают химическую энергию водорода в электричество без процесса горения, связанного с существенными потерями. Транспортные средства с силовой установкой на водородных элементах обладают уникальными экологическими характеристиками. Единственный продукт, выделяющийся во время работы силового агрегата на топливных элементах — чистая вода. При этом выброс двуокиси углерода и других вредных веществ и соединений в атмосферу равен нулю.

Погрузчики на топливных элементах максимально удобны и эффективны в эксплуатации — процесс полной подзарядки занимает всего три минуты. При перебоях с подачей электроэнергии от основных источников завода погрузчики на топливных элементах могут взять на себя роль временного источника питания для внешних потребителей.

В рамках программы Toyota Environmental Challenge 2050 принятой в 2015 году, Тойота осуществляет разработку и ввод в эксплуатацию новейших технологий по получению электроэнергии с помощью силовых установок на топливных элементах. Главной задачей проекта является максимально полный переход на «водородное электричество» необходимое для осуществления инициативы Plant Zero CO2 Emissions Challenge.

В рамках вышеуказанной программы Тойота планирует заменить на собственных предприятиях привычные автопогрузчики современными моделями на топливных элементах. Два автопогрузчика, приступившие сегодня к работе на заводе Мотомачи, это лишь первый шаг. К 2018-му число высокотехнологичных и экологически чистых автопогрузчиков составит порядка 20 единиц, а к 2020-му их парк согласно выработанной стратегии вырастет до 170–180 экземпляров.

В 2017 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе Тойота выступила с инициативой создания всемирного «Водородного совета» (Hydrogen Council). Новую глобальную инициативу поддержали крупнейшие автопроизводители и энергетические компании. Новая международная организация, сопредседателем которой стал Вице-президент Тойота Мотор Корпорэйшн Такеши Учиямада, ставит перед собой задачу развитие автомобилей на топливных элементах, сопутствующей инфраструктуры и альтернативной энергетики в целом на уровне правительств, гражданского общества и крупнейших представителей бизнес-сообщества.

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