Культура и технологии: марка Audi на Берлинском кинофестивале

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Диалоги о виртуальной реальности и искусственном интеллекте с исследователями и творческими личностями в павильоне Audi Berlinale Lounge.

Джейсон Ласти, руководитель отдела маркетинга AUDI AG: «Культура — это важный фактор нашего общества».

Премия Audi Short Film Award за лучший короткометражный фильм и выдающийся художественный стиль.

Москва, 31 января 2017 — С 9 по 19 февраля пройдет 67-й Берлинский международный кинофестиваль, который представит вниманию публики со всего мира разнообразные киноленты. Важную роль во многих фильмах занимают современные технологии и виртуальная реальность. Марка Audi выступает парнером Берлинале и инициирует общение представителей искусства и промышленности в рамках экспертного дискуссионного клуба Berlinale Open House и инновационной платформы Европейского кинорынка EFM Horizon. Кроме того, кинолюбители обсудят фестивальные ленты, невероятные концертные представления, а также займут лучшие места, с которых можно будет следить за прибытием звезд.

Берлинале — это связующий элемент искусства и технологий. Когда значимость цифровых технологий возрастает, эти два мира сплетаются между собой. «Культура — это важный фактор инновационности общества, так как она раскрывает новые пути развития и предлагает вниманию идеи, которые выделяются на общем фоне, — делится Джейсон Ласти (Jason Lusty), руководитель отдела маркетинга AUDI AG. В мире, который все больше и больше становится цифровым, сильная с творческой точки зрения промышленность приобретает особую значимость. Специалисты могут по-новому осмысливать идеи, использовать в своей работе художественное чутье для создания новых форм и вносить свой вклад в принятие технических инноваций всем обществом». Именно поэтому тема современных технологий стала одной из важнейших для обсуждения в рамках дискуссионного клуба Berlinale Open House, встречи которого запланированы в павильоне Audi Berlinale Lounge. Помимо прочего, экспертные группы поделятся своим видением будущего искусственного интеллекта.

Марка Audi, как партнер новой инновационной платформы EFM Horizon, поддерживает идею перехода киноотрасли в цифровую сферу. Новые технологии, такие как виртуальная и расширенная реальность, передача данных через облачные сервисы и изменение потребительского поведения в результате еще более активного развития культуры потребления, сильно влияют как на кинематографическую, так и на автомобильную отрасли. Обмен опытом открывает путь инновационным решениям и дает возможность развития новых вариантов сотрудничества.

Марка Audi повысила привлекательность и престижность конкурса для создателей экспериментальных фильмов — с 2015 года вручается премия Audi Short Film Award за лучший короткометражный фильм. В нынешнем году в борьбу за главные призы среди короткометражных фильмов («Золотой медведь» и «Серебряный медведь»), а также за премию Audi Short Film Award вступили 23 короткометражные киноленты из 19 стран. Обладатель премии Audi получает приз в размере 20 тысяч евро. «Короткометражные фильмы — это поле для экспериментов. В течение короткого промежутка времени они рождают новые эмоции, меняют взгляды, рушат представления, проверяют новые формы и раздвигают границы возможного», — добавил г-н Ласти. Международное жюри конкурса короткометражных фильмов, в состав которого вошли Кристиан Янковски (Christian Jankowski), Карлос Нуньес (Carlos Nunez) и Кимберли Дрю (Kimberly Drew), вручит премию Audi Short Film Award ленте, выполненной в выдающемся художественном стиле и подчеркивающей значимость этой формы киноискусства для общества.

Доступ в павильон Audi Berlinale Lounge открыт ежедневно для всех желающих. С балкона павильона открывается превосходный вид на красную дорожку. Каждую ночь в павильоне будут проходить мероприятия Berlinale Lounge Nights с музыкальными выступлениями и представлениями ди-джеев. Ожидаются выступления таких исполнителей, как Роберт Штадлобер (Robert Stadlober), Эдита Маловчич (Edita Malovcic) по прозвищу Мадита (Madita), группы Die Höchste Eisenbahn и Major Minors, а также многих других.

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