Оригинальные детали Volkswagen становятся доступнее

Volkswagen

Снижение цен * на оригинальные детали до 15%.

на оригинальные детали до 15%. Новые цены* будут действовать с февраля 2017 года.

Volkswagen объявляет о снижении цен* до 15% на оригинальные детали для автомобилей марки. Новые цены будут действовать для всех официальных дилерских центров с февраля 2017 года.

По результатам прошлого года спрос на автомобили марки Volkswagen увеличился. В то время как автомобильный рынок в России сократился на 11%, доля марки в России по итогам 2016 года составила 5,7% (5,3% в 2015 году).

Использование оригинальных деталей повышает надежность и комфорт эксплуатации автомобилей. Новая ценовая политика сделает оригинальные детали Volkswagen еще более доступными для владельцев автомобилей марки.

Ознакомиться со специальными предложениями, а также узнать об актуальных акциях можно на официальном сайте vw-service-offers.ru

В сложной экономической ситуации качественный сервис с разумным ценообразованием играет всё большую роль, оказывая влияние как на удовлетворенность клиентов, так и на стоимость владения автомобилем. Поэтому марка Volkswagen демонстрирует своим клиентам выгоду и важность обслуживания в официальных дилерских центрах. В 2016 году было проведено 14 продуктовых кампаний по оригинальным деталям для владельцев автомобилей Volkswagen с выгодой до 20%. Более 1500 клиентов марки, которые провели ремонт или выполнили обслуживание своего автомобиля в официальных дилерских центрах, получили постгарантийную сервисную поддержку сроком на один год. В 2016 году состоялись 52 мероприятия Service Clinic, где более 1600 владельцев автомобилей Volkswagen бесплатно прошли проверку технического состояния их автомобилей.

* цены Импортера для официальных дилеров, а также максимальные установленные Импортером цены перепродажи дилерами конечным клиентам

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