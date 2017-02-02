Rolls-Royce Motor Cars открывает зимние студии в Куршевеле и Санкт-Морице

Rolls-Royce

Тонкое понимание стиля жизни самых взыскательных ценителей мира роскоши — основа успешной истории возрождения Rolls-Royce. Следуя этой идеологии, марка стремится поддерживать свое присутствие в самых роскошных уголках мира в любое время года.

Продолжая традицию летних студий в Порто-Черво, Ибице и Французской Ривьере, Rolls-Royce Motor Cars открывает эксклюзивные временные зимние студии в Куршевеле и Санкт-Морице — знаменитых и престижных альпийских курортах, популярных среди успешных и состоятельных гостей.

«Наши клиенты — небольшая, но совершенно уникальная группа влиятельных и взыскательных людей. Они ожидают только лучшее, что им могут предложить наиболее живописные и эффектные курорты мира. Будучи самым известным производителем предметов роскоши, дом Rolls-Royce поддерживает свое присутствие в этих местах, заботясь о том, чтобы клиенты Rolls-Royce, а также те, кто хочет больше узнать о бренде, были встречены с должным вниманием», — отметил Джеймс Крайтон (James Crichton), Региональный директор Rolls-Royce Motor Cars в Европе.

Куршевель

В самый разгар лыжного сезона (с 28 января по 17 февраля) Rolls-Royce представляет изысканную коллекцию Bespoke-автомобилей в элегантной обстановке отеля «Le Lana Hotel» в Куршевеле. Ценители бренда приглашены испытать автомобили за рулём или на пассажирском сиденье, чтобы достойно завершить день, проведённый на снежных склонах. К услугам каждого гостя — команда шоферов, готовых встретить в назначенном месте и в удобное время, а также представители консъерж-сервиса, призванные обеспечить легкое и приятное времяпрепровождение.

Коллекция автомобилей включает в себя Dawn — самый роскошный в мире кабриолет. Гостям рекомендуется прокатиться с опущенной крышей и насладиться прекрасными видами альпийских пейзажей Куршевеля. Модели Wraith, Ghost и Black Badge также будут доступны как с профессиональным шофёром, так и для самостоятельного вождения по живописным альпийским дорогам в атмосфере непревзойдённой роскоши Rolls-Royce.

Санкт-Мориц

Престижный горнолыжный курорт Санкт-Мориц, где проходят самые яркие события сезона, предлагает роскошные условия для активного зимнего отдыха в элегантной атмосфере.

Здесь в знаменитом отеле «Badrutt’s Palace» с 27 января по 28 февраля расположилась временная зимняя резиденция Rolls-Royce. Роскошная лаунж-зона зимней студии Rolls-Royce послужит идеальной отправной точкой для альпийского путешествия на моделях Ghost, Wraith, Dawn или Black Badge.

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