Jaguar отмечает 50-летие премии имени сэра Уильяма Лайонса

Jaguar

Россия, Москва, 27 января 2017 года — Компания Jaguar Land Rover и Гильдия автомобильных журналистов (Великобритания) отметили 50-летие премии имени сэра Уильяма Лайонса (Sir William Lyons Award) на торжественном ужине в центре Лондона. Гостями приема стали директор по дизайну Jaguar Ян Каллум (Ian Callum), внук сэра Уильяма Лайонса Майкл Куинн (Michael Quinn), вице-президент Гильдии Рэй Хаттон (Ray Hutton), председатель Гильдии Эндрю Ноукс (Andrew Noakes), предыдущие лауреаты премии и Хелена Хикс, лауреат 2017 года.

В этом году обладательницей премии имени сэра Уильяма Лайонса, отмечающей молодых и талантливых автомобильных журналистов, стала 18-летняя Хелена Хикс (Heléna Hicks), удостоенная этой награды за интервью с колумбийским пилотом CP3, Татьяной Калдерон (Tatiana Calderón).

Хелена Хикс (Heléna Hicks): «Это очень волнительный момент. Для меня большая честь быть удостоенной премии сэра Уильяма Лайонса. Конкуренция в нашей отрасли очень высокая, так что мне особенно важно иметь одобрение и поддержку от Гильдии».

Ричард Оукок (Richard Aucock), член жюри и представитель Гильдии: «Хелена опубликовала вдохновляющий, профессиональный и многообещающий материал. Она ставит перед собой большие цели, и мы видим, что, несмотря на свой юный возраст, она уже добилась успеха в журналистике. Я надеюсь, что наша награда поможет ей на ее профессиональном пути».

Ян Каллум (Ian Callum), директор по дизайну Jaguar: «Автомобильные СМИ не только влияют на мою работу дизайнера сейчас. В молодости они вдохновили меня на выбор профессии. Очень радостно видеть, что Jaguar продолжает дело сэра Уильяма Лайонса, поддерживая молодые таланты. Я жду, что однажды Хелена возьмет у меня интервью».

Майкл Куинн (Michael Quinn): «Я очень рад, что награду воспринимают со всей серьезностью. Я помню, как в молодости я приезжал в гости к дедушке. Каждую неделю ему домой доставляли множество автомобильных журналов. Я читал каждый из них, и это позволило мне увидеть, с каким уважением сэр Ульям относился к автомобильной журналистике. Я надеюсь, что эту премию ждет большее будущее».

Jaguar и Гильдия автомобильных журналистов впервые вручили стипендию сэра Уильяма Лайонса в 1966 году. Затем стипендия трансформировалась в премию для подающих большие надежды журналистов моложе 23 лет. Награда помогла многим из участников сделать серьезный профессиональный рывок.

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