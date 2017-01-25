Марка KIA — лидер автомобильного рынка Москвы в 2016 году

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В 2016 году KIA стала лидером автомобильного рынка в Москве, повторив аналогичный успех 2015 года.

На автомобили KIA пришлось 13% от общего объема продаж в столице.

KIA Rio занял вторую строчку по объему продаж в Москве среди моделей всех брендов.

KIA Sportage вошел в ТОП-5 самых востребованных кроссоверов и внедорожников в столичном регионе.

Москва, 23 января 2017 года — По данным аналитического агентства «Автостат», бренд KIA в 2016 году стал лидером продаж в Москве второй год подряд. В прошлом году в столице были реализованы 26,1 тысяч автомобилей KIA, что на 25% больше, чем в 2015 году. Рыночная доля KIA в Москве составила 13%, что на 2,5% превышает средневзвешенную долю рынка бренда в России (10,5%).

KIA Rio стал второй по объему продаж моделью на рынке Москвы. В 2016 году москвичи приобрели 11,9 тысяч седанов и хэтчбеков KIA Rio, что на 28% превышает аналогичный показатель 2015 года.

Объем продаж KIA Sportage в Москве в 2016 году составил 3 374 единицы, что на 15% больше, чем в 2015 году. Такой показатель позволил модели войти в пятерку самых востребованных кроссоверов и внедорожников в столице.

Управляющий директор KIA Motors Rus Александр Мойнов подчеркнул: «KIA прочно удерживает лидирующие позиции по объемам продаж в Москве и в России в целом. Представленная в России модельная линейка KIA хорошо сбалансирована и полностью отвечает запросам клиентов. Мы рады, что российские потребители по достоинству оценивают качество, безопасность, дизайн и оснащение автомобилей KIA. В этом году мы готовим еще как минимум 5 новых и обновленных моделей для поклонников бренда в РФ».

Более подробная информация о модельной линейке KIA доступна на сайте www.kia.ru и у официальных дилеров KIA в России.

При возникновении дополнительных вопросов, пожалуйста, обращайтесь:

Евгения Тетерина (KIA Motors Rus), тел. +7 (495) 287-09-00, e-mail: eateterina@kia.ru

Максим Полозков (KIA Motors Rus), тел. +7 (495) 287-09-00, e-mail: mupolozkov@kia.ru

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