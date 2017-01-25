Давос 2017: Тойота возглавила всемирный Совет по водородным технологиям

Toyota

Тойота возглавила всемирный Совет по водородным технологиям (Hydrogen Council), учрежденный на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Члены Совета планируют инвестировать в развитие водородных технологий и инфраструктуры около 10 миллиардов долларов в течение ближайших 5 лет.

Назначение на пост сопредседателя Совета по водородным технологиям представителя Тойота вновь подтвердило лидирующую роль компании в сфере развития эко-инноваций и экологичного транспорта будущего.

ООО «Тойота Мотор», 23 января 2017 года — Тойота с двенадцатью ведущими промышленными компаниями запускает новую глобальную инициативу по переходу к новой мировой энергетической модели на основе водорода. Партнеры объявили о создании всемирного Совета по водородным технологиям (Hydrogen Council) на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Сопредседателями Совета стали топ-менеджеры двух компаний — Тойота Мотор Корпорэйшн, крупнейшего автопроизводителя в мире и лидера в области эко-инноваций, и Air Liquide, одной из ведущих компаний по производству технических газов.

В настоящий момент инвестиции в водородную энергетику составляют, по разным оценкам, около 1,4 миллиарда евро в год. Учредители Hydrogen Council заявили о намерении ускорить развитие и коммерциализацию водородных технологий и инфраструктуры, инвестировав около 10 миллиардов долларов в сети водородных заправочных станций и автомобили на топливных элементах в течение ближайших 5 лет.

Участники Hydrogen Council заявляют о ключевой роли водорода в переходе к новой энергетической модели. Водород — наиболее универсальный и доступный энергоноситель с уникальными характеристиками. Опыт Тойота показывает, что водородные технологии позволяют производить автомобили с нулевым уровнем выбросов CO2 в атмосферу. В настоящий момент Тойота уже сделала первый практический шаг для перехода к новой «чистой» модели мобильности будущего и успешно продает серийный легковой автомобиль Toyota Mirai на водородных топливных элементах в Японии, Европе и США.

Ключевым препятствием к дальнейшему развитию водородных технологий остается отставание инфраструктуры — водородных заправочных станций. Помимо прямых инвестиций учредители Hydrogen Council планируют привлечь к проблеме правительства своих стран, ключевых игроков энергетического рынка и другие заинтересованные стороны.

«Тойота на протяжении всей своей истории остается лидером в области эко-инноваций в том числе, благодаря созданию первого в мире серийного автомобиля на водородных топливных элементах. Теперь, войдя в состав Совета по водородным технологиям, мы видим свою задачу в том, чтобы добиться понимания своих целей от политиков, бизнесменов и общества», — заявил Такеши Учиямада, председатель правления Тойота Мотор Корпорэйшн.

Назначение на пост председателя Совета по водородным технологиям представителя Тойота вновь подтвердило лидирующую роль компании в сфере развития эко-инноваций и экологичного транспорта будущего. Вклад компании в развитие глобальной водородной энергосистемы ближайшего будущего уже не раз оценивалось мировым сообществом. Одной из последних наград явилось завоеванное Toyota Mirai звание как «Лучшего экологичного автомобиля года в мире» (World Green Car of the Year) в марте 2016 года.

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