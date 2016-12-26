Новый Lamborghini Aventador S: видео

Automobili Lamborghini представляет серию видео-презентаций нового суперкара Aventador S. Директор дизайн-центра Centro Stile Lamborghini, Митя Боркерт, указал на обновленный в результате рестайлинга дизайн суперкара. Маурицио Реджани, глава отдела исследований и разработок, рассказал об изменениях, коснувшихся технических и ходовых характеристик автомобиля. CEO Automobili Lamborghini, Стефано Доменикали, отметил инновационное преимущество Aventador S и особую важность его появления для Lamborghini.

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