Volkswagen Passat получил новый дизельный двигатель и комплектацию

Volkswagen

Новый дизельный мотор 2.0 л мощностью 150 л.с.

Двигатель устанавливается на модели Passat в кузове седан и Variant.

Комплектация Highline — впервые для Passat Variant.

Volkswagen расширяет линейку двигателей для моделей Passat. Новый дизельный двигатель 2.0 л мощностью 150 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач теперь устанавливается на модели Passat в кузове седан и Variant.

Седан Passat с данным двигателем разгоняется до 100 км/ч за 8,7 сек, а расход топлива в смешанном цикле вождения составит 4,6 л на 100 км. Passat Variant для разгона до 100 км/ч понадобится 8,9 сек, а расход в смешанном цикле составит 4,8 л.

Для заказа также уже доступен Passat Variant в версии Highline. Кроме нового дизельного двигателя модель в этой комплектации может оснащаться бензиновым двигателем с турбонаддувом 1,8 л мощностью 180 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой АКПП.

Passat Variant в версии Highline оснащается множеством современных систем помощи водителю, среди которых система контроля давления в шинах, система распознавания усталости водителя, передний и задний парктроники Park Pilot, система «старт-стоп», функция рекуперативного торможения и многое другое. Кроме того, для модели предлагается электронный стояночный тормоз с противооткатной системой и функцией Auto-Hold, а также подвеской для плохих дорог. На Passat Variant в данной комплектации устанавливаются 17-дюймовые легкосплавные диски London.

Функциональное оборудование модели, помимо всего прочего, включает в себя систему Easy Open — электропривод открытия и закрытия крышки багажника, в том числе по сигналу под задним бампером («виртуальная педаль»).

Топовая комплектация Highline оснащается Active info display и аудиосистемой Composition Media с 8 динамиками и 6,5-дюймовым цветным сенсорным дисплеем Premium (CD/MP3, SD, RDS) с датчиком приближения, USB-интерфейсом (MP3, WMA, OGG Vorbis, AAC), а также разъемом AUX–IN. Управлять дисплеем и аудиосистемой также можно с помощью клавиш на многофункциональном рулевом колесе с обогревом.

Только на эту версию устанавливается трехзонный климат-контроль Climatronic с дополнительным управлением с заднего ряда сидений.

Безопасность в Passat Variant Highline обеспечивает электронная система курсовой устойчивости (ESP), антиблокировочная тормозная система (ABS), ассистент торможения, электронная блокировка дифференциала (EDL), антипробуксовочная система (ASR), система регулировки тягового момента двигателя (EDTC) и функция стабилизации прицепа.

Модель оснащается фронтальными и боковыми подушками безопасности для водителя и переднего пассажира и подушками безопасности для защиты головы во всем салоне. Для установки двух детских кресел предусмотрены крепления Isofix.

Новый Passat Variant Highline имеет атермальное остекление, бамперы в цвет кузова, хромированные молдинги и окантовку боковых стекол снаружи, серебристые рейлинги на крыше, металлические накладки на пороги, наружные зеркала с электроприводом и подогревом, подсветкой, а также автозатемнением на водительской стороне. Модель оснащается противотуманными фарами с хромированной окантовкой и функцией статичного бокового цвета и задними затемненными светодиодными фарами (LED). На Passat Variant в версии Highline также устанавливается ближний и дальний свет с функцией Leaving Home/Coming Home и динамический корректор фар.

Опционально Passat Variant Highline оборудуется подогревом задних сидений, круиз-контролем, дополнительными подушками безопасности, светодиодными ходовыми огнями, различными наборами подсветки интерьера и аудионавигационной системой Discover Pro c функцией интеграции со смартфонами (App Connect). Также для этой версии для заказа доступны системы Trailer Assist, Area View, DCC, Dynamic light assist, которые сделают вождение еще более комфортным.

В качестве опции также предлагается стильный дизайн-пакет R-line, а также декор Piano Black в сочетании с элементами из алюминия Wave и декор Olive Ash Satin. Сиденья автомобиля могут быть исполнены в различных видах кожи, регулироваться по 12 направлениям и оборудоваться функцией массажа.

Volkswagen Passat и Passat Variant с новым дизельным двигателем уже доступны для заказа у официальных дилеров марки.

Дизельный двигатель 2.0 TDI предлагается для версий Comfortline и Highline по цене от 1.710.000 рублей для седана и от 2.090.000 для Variant.

Стоимость комплектации Passat Variant Highline — от 2.310.000 рублей.

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