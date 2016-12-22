Новый Toyota Prius признан самым безопасным автомобилем 2016 года

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После подведения итогов года новый Toyota Prius получил звание лучшего большого семейного автомобиля в 2016 году по версии ассоциации Euro NCAP.

Toyota Prius уже был отмечен ассоциацией Euro NCAP в этом году, получив наивысший рейтинг безопасности по результатам краш-тестов.

Новый Prius стал первым автомобилем Toyota, построенным на основе новой глобальной модульной архитектуры TNGA, что стало ключевым фактором успеха модели на тестах Euro NCAP.

ООО «Тойота Мотор», 22 декабря 2016 года — Независимая ассоциация Euro NCAP, специализирующаяся на оценке безопасности новых автомобилей, удостоила новый Toyota Prius звания «Лучший в своем классе» среди больших семейных автомобилей в 2016 году.

Высокая безопасность Toyota Prius, традиционно представляющего наиболее инновационные конструкторские решения и современные технологии бренда, не впервые отмечена специалистами Euro NCAP. В апреле текущего года модель была удостоена высшего рейтинга — 5 звезд — по результатам краш-тестов, получив

максимальные баллы за уровень защиты при фронтальном и боковом столкновениях. Новый Prius стал первым автомобилем Toyota, построенным на основе новой глобальной модульной архитектуры TNGA, что является одним из ключевых факторов успеха модели на тестах Euro NCAP. Благодаря ряду особенностей новой архитектуры, кузов Prius стал жестче более чем на 60%. Новые характеристики жесткости достигнуты за счет замкнутой конструкции силового каркаса и использования высокопрочных структурных элементов, разработанных в рамках концепции TNGA. Помимо высочайших показателей жесткости кузова, глобальная архитектура позволила новому Prius снизить центр тяжести. Сочетание прочного и жесткого кузова с низким центром тяжести обеспечило новому Toyota Prius принципиально новую управляемость и высочайший уровень безопасности.

В правила тестирования Euro NCAP этого года был добавлен «двойной рейтинг», когда по желанию производителя автомобиль оценивается как в базовой комплектации, так и с опциональными системами безопасности. Наряду с максимальными баллами за уровень защиты при фронтальном и боковом столкновениях, новый Toyota Prius

получил высокие экспертные оценки эффективности работы систем активной безопасности Toyota Safety Sense.

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