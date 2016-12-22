KIA представит новое поколение Picanto

KIA

Сеул (Южная Корея), 22 декабря 2016 года — Компания KIA Motors представляет первые изображения нового, третьего поколения KIA Picanto.

Молодежный и энергичный внешний вид нового KIA Picanto будет сочетаться с большими возможностями для индивидуализации автомобиля как внутри, так и снаружи. Сохраняя своё главное качество — компактные габариты, новый KIA Picanto получил более уверенный облик. Линии кузова стали смелее, а палитра цветов — еще привлекательнее.

Салон новинки погружает в мир комфорта и высоких технологий. Новый изысканный дизайн интерьера подчеркивает удобство и безопасность третьего поколения KIA Picanto. Компоновка стала еще более продуманной, чем прежде.

Полная информация о новом поколении субкомпактной модели KIA Picanto будет предоставлена позднее.

При возникновении дополнительных вопросов, пожалуйста, обращайтесь:

Евгения Тетерина (KIA Motors Rus), тел. +7 (495) 287 09 00, e-mail: eateterina@kia.ru

Максим Полозков (KIA Motors Rus), тел. +7 (495) 287 09 00, e-mail: mupolozkov@kia.ru

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