Volkswagen Tiguan в Euro NCAP 2016 — «Лучший в своём классе»

Volkswagen

Новый Tiguan признан лучшим автомобилем в сегменте компактных кроссоверов.

Победу обеспечил первоклассный набор функций безопасности Tiguan.

Европейская программа оценки новых автомобилей Euro NCAP опубликовала список лучших моделей 2016 года. Престижную награду и звание лучшего в своём классе получил Volkswagen Tiguan, став самым безопасным автомобилем в сегменте.

Этим летом новый Tiguan прошёл сложные испытания на безопасность в соответствии с методикой Euro NCAP и получил максимальную оценку — пять звёзд. Уровень безопасности был определён по результатам испытаний в четырёх категориях: системы безопасности водителя, взрослых пассажиров и детей, защита пешеходов и системы-ассистенты водителя.

В 2016 году вновь ужесточились условия испытаний NCAP — для оценки впервые применялись детские манекены. Новый Tiguan получил наивысшую оценку в процессе тестирования систем безопасности водителя, взрослых пассажиров и детей. Использование стандартных креплений ISOFIX и Top Tether, а также преднатяжителей и ремней безопасности с ограничителями усилия для второго ряда сидений гарантирует отличную защиту детей и взрослых в случае различных фронтальных или боковых ударов.

При оценке защиты пешеходов были отдельно отмечен такой элементы конструкции Tiguan, как «активный капот», который уменьшает вероятность опасных травм головы в случае наезда. Также отмечена система распознавания пешеходов и система контроля дистанции спереди Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency Braking, — эти ассистенты способны снизить тяжесть последствий аварии или даже полностью предотвратить столкновение. Кроме того, в стандартную комплектацию нового Tiguan входят электронная система контроля курсовой устойчивости (ESC), датчики непристёгнутых ремней безопасности на задних сиденьях и ассистент сохранения полосы движения Lane Assist.

Euro NCAP ежегодно публикует список автомобилей, получивших наивысшие оценки среди конкурентов. В 2016 году на безопасность в соответствии с методикой NCAP были проверены 22 модели различных производителей. В предыдущем году звание лучшего в своём классе завоевал Volkswagen Touran.

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