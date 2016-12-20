Команда Citroen Россия стала победителем первого в истории чемпионата мира среди коммерческих консультантов сервиса марок группы PSA

Citroen

Всемирный конкурс PSA среди коммерческих консультантов сервисных центров Группы объединил участников из 50-ти стран, финал которого состоялся в начале декабря во Франции, в учебном центре PSA в Ольне-су-Буа, где команда Ситроен Россия заняла первое место.

В этом году во Франции впервые был проведён чемпионат мира среди коммерческих консультантов сервиса дилерских центров. В конкурсе приняли участие 7 команд из разных стран, вышедших в финал. Каждая из команд состояла из двух лучших коммерческих консультантов сервиса (Conseiller Commercial Service) своей страны. Россию представляли сотрудники дилерских центров Мейджор (Москва) и Эксис (С.Петербург). По итогам конкурса команда Citroën Россия заняла верхнюю ступеньку пьедестала, опередив таких серьезных соперников, как команды Citroën Франция и Citroën Швейцария. Этот результат говорит о большой проделанной совместной работе российского филиала Ситроен и дилерской сети Ситроен.

Миссия коммерческого консультанта сервисного центра очень важна и заключается в том, чтобы сопровождать клиента на протяжении всего его взаимодействия с системой послепродажного обслуживания, помогать выстраивать с сервисным центром доверительные отношения и, тем самым, обеспечить лояльность клиента. Именно этот ключевой сотрудник должен предлагать оптимальные решение в зависимости от нужд клиента, бюджета и возраста его автомобиля. Его главная задача обеспечить высокий уровень удовлетворенности клиентов с целью вывести марки Citroёn и DS в лидеры в области обслуживания клиентов.

«Я очень горжусь, что три интернациональные команды финалистов Citroën заняли весь пьедестал почета на этом Кубке Мира среди коммерческих консультантов сервисных центров, — заявила Линда Джексон, генеральный директор Citroën. — Это великолепное подтверждение тому, что наши команды нацелены на повышение уровня удовлетворенности клиентов. Эта победа более чем когда-либо подтверждает наше стремление сделать опыт клиента Citroën действительно неповторимым!»

«Коммерческие консультанты (Conseillers commerciaux) оказывают значительное влияние на уровень удовлетворенности наших клиентов работой сети послепродажного обслуживания, — заявил Кристоф Музи (Christophe Musy), директор по послепродажному обслуживанию PSA. — Это одна из ключевых позиций, которые позволят группе PSA достичь амбициозных целей по качеству обслуживания: войти в тройку лучших до 2018 года и стать лучшей в 2021году!»

Поздравляем наших победителей!!!

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