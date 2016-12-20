Старт продаж обновленного KIA Cerato в России

KIA

Сегодня, 19 декабря 2016 года, во всех дилерских центрах KIA в России начинаются продажи обновленного седана KIA Cerato.

Модель представлена на российском рынке с двумя вариантами бензиновых двигателей, механической и автоматической трансмиссиями, в четырех комплектациях.

Обновленный KIA Cerato предлагается по цене от 952 900 рублей. При этом появились новые доступные версии модели с 6АКП: с двигателем объемом 1,6 л в комплектации Comfort по цене 997 900 рублей и с двигателем 2,0 л в исполнении Luxe по цене 1 074 900 рублей.

Обновленный KIA Cerato обеспечивает высокий уровень безопасности для водителя и пассажиров, начиная с базовой комплектации. Шесть подушек безопасности входят в стандартное оснащение всех версий.

Москва, 19 декабря 2016 года — KIA Motors Rus сообщает о том, что сегодня, 19 декабря 2016 года, в России стартуют продажи обновленного седана KIA Cerato. Автомобиль доступен по цене от 952 900 рублей.

Cerato в ноябре 2016 года стал глобальным бестселлером в модельном ряду KIA. Создавая Cerato, инженеры KIA Motors основывались на более чем 25-летнем опыте компании в разработке автомобилей C-cегмента. Главными элементами обновления KIA Cerato стали повышение уровня безопасности, улучшенная динамика и управляемость автомобиля. Обновленный седан получил более современный дизайн экстерьера и интерьера, а также расширенное оснащение. Новые версии KIA Cerato с автоматической коробкой передач — с двигателем объемом 1,6 л в комплектации Comfort по цене от 997 900 рублей и с двигателем 2,0 л в исполнении Luxe по цене от 1 074 900 рублей — являются одними из самых доступных в сегменте.

Все эти изменения сделали обновленный KIA Cerato одним из самых привлекательных предложений в своем классе. Новинка уже получила высокую оценку на международном уровне и, в частности, возглавила рейтинг оснащенности новых автомобилей J. D. Power Tech Experience Index 2016 среди компактных автомобилей в США.

Двигатели и трансмиссии

Обновленный KIA Cerato представлен на российском рынке с двумя вариантами бензиновых атмосферных двигателей: с рабочим объемом 1,6 л мощностью 130 л.с. и 2,0 л мощностью 150 л.с. Эффективный 2-литровый двигатель KIA Cerato улучшает динамику автомобиля и создает удовольствие от вождения.

Автомобиль с двигателем объемом 1,6 л может оснащаться как механической 6-ступенчатой коробкой передач, так и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. На обновленный KIA Cerato с 2-литровым двигателем устанавливается только 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Обновленный KIA Cerato предлагается в России в 4 комплектациях.

Комплектация Comfort: доступная версия с пакетом необходимых опций

Самая доступная комплектация KIA Cerato Comfort станет идеальным выбором для клиентов, которым требуется практичный автомобиль, имеющий сбалансированный набор наиболее необходимых опций, без которых уже не мыслят себя покупатели современных седанов C-сегмента. Комплектация Comfort доступна для автомобилей с бензиновым двигателем рабочим объемом 1,6 л (130 л.с.) и предлагается как с 6-ступенчатой механической коробкой передач, так и с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Рекомендованная розничная цена на автомобили KIA Cerato в комплектации Comfort составляет 952 900 рублей для версий с 6 МКП и 997 900 рублей для версий с 6АКП.

В этой комплектации автомобиль оснащается шестью подушками безопасности, ABS, стеклоподъемниками всех дверей с электроприводом. Рулевая колонка регулируется по высоте и по вылету. Автомобиль оснащен кондиционером, установлена аудиосистема с возможностью прослушивать радио, CD, MP3, AUX/USB-входами.

Разработанный специально для российских клиентов пакет «Теплые опции» включает в себя подогрев боковых зеркал заднего вида c электроприводом, подогрев зоны стоянки стеклоочистителей и передних сидений.

Все автомобили KIA Cerato с 2017 производственного года будут оснащены системой экстренного оповещения «ЭРА-Глонасс».

На обновленный KIA Cerato в комплектациях Comfort, Luxe и Prestige устанавливаются шины Pirelli P1 Cinturato Verde.

Комплектация Luxe: комфорт для водителя

Комплектация Luxe предложена на автомобилях с обоими вариантами двигателей. Рекомендованная розничная цена версии с бензиновым двигателем объемом 1,6 л (130 л.с.) и 6 МКП в комплектации Luxe составляет 994 900 рублей, а с 6АКП — 1 034 900 рублей. Для автомобилей с 2-литровым бензиновым двигателем (150 л.с.) и 6АКП комплектация Luxe стартовая. Эта новая версия по цене 1 074 900 рублей — одно из самых привлекательных предложений с автоматической трансмиссией среди седанов C-сегмента.

Седан KIA Cerato в комплектации Luxe оснащается противотуманными фарами и повторителями указателей поворота в корпусах наружных зеркал. Многофункциональное рулевое колесо с удобными кнопками имеет кожаную отделку. Сиденье водителя регулируется по высоте. Охлаждаемый перчаточный ящик позволит лучше сохранить взятую в дорогу еду и напитки.

По сравнению с комплектацией Comfort, KIA Cerato в комплектации Luxe имеет расширенный список опций комфорта. В этом исполнении автомобили оснащаются двухзонным климат-контролем, круиз-контролем и системой предотвращения запотевания лобового стекла. Ключ с дистанционным управлением центральным замком обеспечивает удобный доступ в автомобиль, а возможность подключения мобильного телефона по Bluetooth к штатной аудиосистеме с шестью динамиками делает вождение более безопасным.

Пакет «Теплые опции» дополнен обогревом рулевого колеса и дополнительным электрическим отопителем салона.

Комплектация Prestige: максимальные безопасность и комфорт для всей семьи

Комплектация Prestige предложена для версий KIA Cerato с автоматической трансмиссией. Стоимость обновленного KIA Cerato с двигателем 1,6 л в данной комплектации составляет 1 114 900 рублей, а с двигателем 2,0 л — 1 154 900 рублей.

Внешне KIA Cerato в комплектации Prestige отличается 16-дюймовыми легкосплавными дисками. На автомобилях с двухлитровым двигателем установлен задний спойлер на крышке багажника.

KIA Cerato в комплектации Prestige предусматривает расширенный набор систем безопасности. Он оснащен системой курсовой устойчивости (ESC), системой помощи при экстренном торможении (BAS), интегрированной системой активного управления (VSC), системой помощи при старте на подъеме (НАС), системой предупреждения об экстренном торможении (ESS), передними и задними датчиками парковки.

Управление работой автоматической трансмиссии водитель может осуществлять не только при помощи селектора, получившего обновленный дизайн в стиле моделей, представляющих бренд KIA в более высоких сегментах, но и удобными подрулевыми «лепестками». Информация перед глазами водителя представлена на современной оптитронной панели Supervision. Электрохромное (автоматически затемняющееся) салонное зеркало заднего вида позволяет избежать ослепления попутным транспортом в темное время суток.

В пакет «Теплые опции» на обновленном Cerato, начиная с комплектации Prestige, также входит обогрев задних сидений.

Комплектация Premium: для максималистов

Максимальная комплектация Premium предусмотрена для обновленного KIA Cerato с 2-литровым двигателем и автоматической трансмиссией. Рекомендованная розничная цена такого автомобиля составляет 1 234 900 рублей. В этой комплектации предлагается полный набор опций комфорта и безопасности для водителя и пассажиров.

KIA Cerato в комплектации Premium отличается ксеноновыми фарами с датчиком света, светодиодными дневными ходовыми огнями в стиле престижных седанов KIA Optima и KIA Quoris и светодиодными задними фонарями. На седан в максимальной комплектации установлены 17-дюймовые легкосплавные диски, размерность шин Pirelli P7 Cinturato составляет 215/45 R17.

На обновленном KIA Cerato в комплектации Premium появилась система выбора режимов движения Drive Mode Select, которая позволяет менять настройки двигателя, трансмиссии и рулевого управления. Она предусматривает возможность выбора трех режимов работы Normal, Eco и Sport, позволяющих водителю максимально точно настроить характер автомобиля в соответствии со стилем вождения и дорожными условиями.

Набор технологий безопасности дополнен новыми для модели KIA Cerato системами: мониторинга «слепых» зон (BSD) и ассистентом при выезде с парковки задним ходом (RCTA).

Расширен и набор опций комфорта. Впервые для KIA Cerato предлагается бесконтактная система открывания багажника. Система бесключевого доступа Smart Key делает удобнее доступ в автомобиль, запуск и остановка двигателя осуществляются при помощи кнопки.

Обновленный KIA Cerato стал одним из самых привлекательных и сбалансированных предложений в своем классе.

С момента начала продаж клиенты, выбирающие для себя обновленный KIA Cerato, могут воспользоваться выгодными программами KIA Finance. На новинку распространяется действие одной из самых популярных кредитных программ KIA Start со сниженной процентной ставкой от 6,7% годовых. Кроме этого, в рамках специального предложения по программе «Лизинг KIA Finance» для физических лиц обновленный KIA Cerato может быть приобретен в лизинг с дополнительной выгодой 20 000 рублей. Условия программы «Лизинг KIA Finance» предусматривают, в том числе, возможность приобретения автомобиля с нулевым авансовым платежом.

Автомобили KIA Cerato для российского рынка производятся методом полного цикла со сваркой и окраской кузовов на заводе «Автотор» в Калининграде.

Более подробную информацию об обновленном KIA Cerato можно получить у официальных дилеров KIA в России или на сайте www.kia.ru .

При возникновении дополнительных вопросов, пожалуйста, обращайтесь:

Евгения Тетерина (KIA Motors Rus), тел. +7 (495) 287 09 00, e-mail: eateterina@kia.ru

Максим Полозков (KIA Motors Rus), тел. +7 (495) 287 09 00, e-mail: mupolozkov@kia.ru

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