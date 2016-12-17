Lamborghini представляет Aventador S: новый эталон в мире суперкаров

Новое поколение флагмана Lamborghini с двигателем V12.

Инновационные дизайнерские решения, направленные на достижение максимальной аэродинамической эффективности.

Новая система управления с приводом на четыре колеса.

Значительно усовершенствованные подвеска, электронные системы и настраиваемые режимы вождения.

Более мощный 740-сильный атмосферный двигатель V12.

Разгон до 100 км/ч за 2,9 с, максимальная скорость 350 км/ч.

Сант-Агата-Болоньезе, 19 декабря 2016 г. – Новый Lamborghini Aventador S отличают инновационный аэродинамический дизайн, обновленная подвеска, более мощный двигатель и улучшенная динамика вождения. Литерой S обозначаются усовершенствованные модели Lamborghini, и теперь она олицетворяет еще одну новую вершину в развитии суперкаров Lamborghini с двигателем V12.

«Это не просто Aventador нового поколения, а воплощение новых технологических достижений и новый эталон в сегменте суперкаров, — заявил председатель совета директоров и исполнительный директор Automobili Lamborghini Стефано Доменикали (Stefano Domenicali). - Aventador S — это гармоничное сочетание революционного дизайна, передовых технологий и динамики вождения, выводящие саму концепцию суперкаров на новый уровень».

Дизайн и аэродинамика

В дизайне Aventador S прослеживаются характерные черты Aventador нового поколения. Aventador S получил ряд новых элементов кузова в передней и задней части, при этом силуэт суперкара остался безошибочно узнаваемым. Каждый новый элемент конструкции подчеркивает динамичный, многогранный силуэт Aventador и был тщательно проработан для достижения максимальной аэродинамической эффективности. Кроме этого, специалистам центра Lamborghini Centro Stile удалось гармонично интегрировать в облик суперкара узнаваемые элементы легендарных моделей прошлого: так, линии задних колесных арок напоминают дизайн оригинальной модели Countach.

Более агрессивная носовая часть и удлиненный передний сплиттер перенаправляют поток воздуха для повышения аэродинамической эффективности, улучшения охлаждения двигателя и радиаторов. Два воздуховода по сторонам переднего бампера снижают аэродинамические завихрения в районе передних колес и оптимизируют поток воздуха, поступающего к заднему радиатору.

В дизайне задней части Aventador S доминирует диффузор черного цвета, который по индивидуальному запросу может быть выполнен из углепластика. Вертикальные лезвия диффузора оптимизируют воздушный поток, снижая аэродинамическое сопротивление и создавая прижимную силу. В задний бампер встроены три отдельные патрубка системы выпуска.

Активное заднее антикрыло может занимать одно из трех положений в зависимости от скорости и выбранного режима движения. Крыло помогает оптимизировать общий баланс суперкара, работая совместно с генераторами завихрений в нижней части спереди и сзади, увеличивая скорость воздушного потока и повышая эффективность охлаждения тормозных механизмов.

Дизайн Aventador S позволил значительно улучшить аэродинамические характеристики суперкара. По сравнению с купе Aventador предыдущего поколения прижимная сила в передней части выросла более чем на 130 %. Когда крыло находится в своем оптимальном положении, общая аэродинамическая эффективность при максимальной прижимной силе более чем на 50 % выше показателей предыдущей модели, при этом минимальное аэродинамическое сопротивление на 400 % ниже по сравнению с предшественником.

Четыре шедевра нового Aventador S: полный привод, новая активная подвеска, новая система управления всеми колесами и новый режим вождения EGO.

Материалом конструкции ходовой части Aventador S был выбран уникальный и исключительно жесткий карбоновый монокок Aventador с прикрепленными к нему алюминиевыми подрамниками, что позволило добиться сухой массы суперкара на уровне всего 1575 кг.

Конструкция Aventador S была переработана в соответствии с «концепцией абсолютного контроля», обеспечивающей превосходные ходовые качества и комфорт в движении; каждый элемент подвески и электронных систем управления был усовершенствован, при этом особое внимание было уделено повышению контроля над автомобилем и улучшению эмоциональных ощущений от вождения.

Более эффективный контроль в поперечном направлении обеспечивает новая система управления всеми колесами, впервые реализованная в серийной модели Lamborghini. Система обеспечивает большую маневренность на малых и средних скоростях, а также большую стабильность на высокой скорости.

На передней оси система работает в сочетании с динамическим рулевым управлением Lamborghini Dynamic Steering (LDS), настроенным с более выраженным реактивным действием для более естественного усилия и отзывчивости. Система получила специальные настройки для работы совместно с активной системой управления задними колесами Lamborghini Rear-wheel Steering (LRS): здесь два независимых актуатора в течение пяти миллисекунд реагируют на движения рулевого колеса, корректируя в реальном времени угол поворота колес и жесткость в поворотах.

На низких скоростях задние колеса поворачиваются в противоположную относительно передних колес сторону, обеспечивая таким образом виртуальное уменьшение колесной базы. Это позволяет уменьшить угол поворота рулевого колеса, благодаря чему Aventador S становится более маневренным, а радиус разворота при этом уменьшается. В свою очередь это позволяет улучшить ходовые характеристики при прохождении поворотов, а также облегчает маневрирование на малых скоростях в условиях городского движения.

В противоположность этому на высоких скоростях передние и задние колеса поворачиваются в одном направлении, виртуально увеличивая колесную базу и улучшая таким образом устойчивость, а также оптимизируя ответную реакцию суперкара на действия водителя.

Контроль в вертикальной плоскости обеспечивают тяги обновленной конструкции, а также адаптивная подвеска Lamborghini Magneto-rheological Suspension (LMS) с пересмотренной кинематикой, адаптированной к новой системе управления всеми колесами. Новая геометрия подвески, оптимизированная для системы управления задними колесами, включает верхние и нижние рычаги, уменьшающие развал и снижающие общую нагрузку на конструкцию. Новая система контроля демпфирования в реальном времени оптимизирует положение колес и кузова, а также общий баланс, повышая при этом жесткость конструкции. Этому способствуют также новые задние пружины.

Контроль при ускорении обеспечивает усовершенствованная стратегия работы системы ESC, с более быстрым и точным контролем сцепления и динамики в зависимости от выбранного режима вождения. Aventador S прошел дополнительные испытания на заснеженных и обледенелых дорожных покрытиях, что позволило добиться максимального сцепления колес с дорогой в любых условиях, а также улучшить управляемость. Система постоянного полного привода Aventador S была перенастроена с учетом стабилизирующего эффекта новой системы управления задними колесами Lamborghini Rear-wheel Steering, что позволяет передавать больше тяги на заднюю ось: при открытии дроссельной заслонки на переднюю ось передается меньше крутящего момента, что обеспечивает некоторую избыточную поворачиваемость для более спортивного и при этом безопасного вождения.

Для управления этими системами инженеры Lamborghini интегрировали в конструкцию интеллектуальный блок управления Lamborghini Dinamica Veicolo Attiva (LDVA). LDVA — это новый мозг суперкара, в реальном времени получающий точную информацию о перемещениях кузова от всех датчиков суперкара.

Система мгновенно рассчитывает оптимальные параметры активных систем, гарантируя максимальную динамику в любых условиях.

EGO: индивидуальный режим вождения

Aventador S предлагает водителю четыре режима вождения: STRADA, SPORT, CORSA и новый режим EGO, позволяющий менять параметры тяги (двигатель, коробка передач, полный привод), рулевого управления (LRS, LDS, Servotronic) и подвески (LMS).

Режим STRADA обеспечивает максимальный комфорт в условиях городского движения. Режим SPORT с акцентом на задний привод дарит ощущения спортивного вождения, а режим CORSA позволяет добиться максимальной динамики на гоночной трассе.

Кроме этого, для Aventador S был специально разработан новый режим EGO. В нем предусмотрено несколько дополнительных индивидуальных профилей настроек, создаваемых водителем и позволяющих комбинировать различные параметры систем тяги, рулевого управления и подвески режимов STRADA, SPORT и CORSA.

В Aventador S все режимы вождения были перенастроены, что позволило улучшить интеграцию ESC с системой полного привода, а также оптимизировать взаимодействие системы контроля крутящего момента двигателя и противобуксовочной системы.

Настройки схемы распределения тяги между передней и задней осями во всех режимах вождения также были изменены с учетом системы управления задними колесами, при этом различия в параметрах разных режимов стали более заметными.

В режиме STRADA система контроля демпфирования получила более ровные настройки для лучшего комфорта и устойчивости на плохих дорогах. В стандартном варианте тяга распределяется в соотношении 60:40 в пользу задней оси, что обеспечивает безопасность и устойчивость в сочетании с максимальным сцеплением с дорогой. При этом суперкар остается простым в управлении и полностью контролируемым.

В режиме SPORT стабилизирующий эффект системы управления задними колесами Lamborghini Rear-wheel Steering позволяет перебросить на задние колеса до 90 % крутящего момента, обеспечивая на извилистых дорогах максимальный эффект вождения на спортивной трассе. Кроме того, улучшилась точность управления и обратная связь, при этом безопасность и комфорт остались на прежнем высоком уровне. При нажатии педали акселератора на переднюю ось передается меньше тяги, что улучшает маневренность суперкара, придавая управляемости заднеприводный характер и позволяя проходить повороты в скольжении с минимальными движениями педали акселератора и рулевого колеса.

В режиме CORSA вмешательство системы контроля динамики и тяги в работу суперкара ограничено, при этом сохраняется точность управления и максимальное сцепление с дорогой. Жесткие настройки демпфирования обеспечивают максимальную эффективность обратной связи от рулевого управления, тормозных механизмов и акселератора. Функции компенсации силового подруливания были оптимизированы для ситуаций динамичного вождения, при этом достигается оптимальный баланс распределения крутящего момента на обе оси, а максимальные 80% тяги, которые можно передать на заднюю ось, обеспечивают более нейтральный характер управляемости и максимальную динамику на гоночной трассе.

Двигатель и система выпуска

Атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель Lamborghini Aventador рабочим объемом 6,5 литра стал на 40 л. с. мощнее предшественника и теперь развивает 740 л. с. и 690 Н·м крутящего момента при 5500 об/мин. Для увеличения отдачи была оптимизирована работа систем VVT (Variable Valve Timing) и VIS (Variable Intake System), что позволило добиться более эффективной кривой крутящего момента. Кроме этого, максимальные обороты двигателя выросли с 8350 до 8500 об/мин. Благодаря массе в снаряженном состоянии 1575 кг модель обладает превосходным показателем отношения массы к мощности на уровне 2,13 кг/л. с. До первой сотни суперкар разгоняется за 2,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 350 км/ч. Передачу тяги колесам осуществляет облегченная семиступенчатая коробка передач Lamborghini Independent Shifting Rod (ISR), меняющая передачи за 50 миллисекунд.

Aventador S оснащен совершенно новой системой выпуска отработавших газов. Конструкция стала на 20% легче предшествующей и была протестирована во множестве различных конфигураций, благодаря чему удалось добиться более глубокого звука великолепного атмосферного силового агрегата V12. Новую систему выпуска отличают три отдельные патрубка в задней части Aventador S.

Как и модель предыдущего поколения, Aventador S оснащен системами «старт-стоп» и отключения цилиндров, которые помогают повысить эффективность работы двигателя. Когда полная мощность двигателя не нужна, система отключает один ряд цилиндров (шесть из двенадцати). При разгоне система мгновенно подключает все цилиндры, делая это практически незаметно для водителя.

Шины и тормозная система

Aventador S оснащен новыми шинами Pirelli P Zero, разработанными специально для этой модели соответствии с динамичными характеристиками суперкара. Они обеспечивают оптимальную управляемость, сцепление с дорогой, эффективность при перестроениях и на торможениях, а также отличную ответную связь. Улучшенные характеристики сцепления шин Pirelli P Zero позволяют реализовать более динамичные ускорения, а также снижают склонность к сносу передней оси.

Карбон-керамические тормозные механизмы входят в стандартную комплектацию Aventador S. Вентилируемые перфорированные карбон-керамические диски (O 400 x 38 мм на передней оси и O 380 x 38 мм на задней) замедляют суперкар со скорости 100 км/ч до полной остановки на дистанции 31 м.

Интерьер

Интерьер Aventador S демонстрирует новый уровень функциональности и качества. Новую цифровую панель приборов с TFT-дисплеем можно настроить в соответствии с предпочтениями водителя, подобрав различные сочетания отображаемых данных для режимов STRADA, SPORT и CORSA, а также режима EGO. При нажатии на кнопку режима EGO, расположенную на панели управления, на дисплее появляются дополнительные всплывающие экраны настроек, позволяющие водителю выбрать требуемые параметры.

В стандартную комплектацию также входит поддержка интерфейса AppleCarPlay, позволяющего использовать голосовые функции управления связью и медиа на персональных устройствах Apple. Система телеметрии Lamborghini устанавливается по запросу: она записывает время прохождения круга и показатели на треке, а также данные о поездке и окажется особенно полезной для тех, кто любит выезжать на своем суперкаре на гоночную трассу. С программой Ad Personam возможности индивидуализации интерьера Aventador S практически безграничны. Новый Lamborghini Aventador S будет доступен уже летом 2017 года; цена суперкара в России составит от 20.023.200 рублей.

Дополнительные фотографии и видеоматериалы доступны на веб-сайте: media.lamborghini.com

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