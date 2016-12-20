Mitsubishi Pajero Sport получает 5 звезд от ASEAN NCAP

Mitsubishi

В 2016 году Mitsubishi Pajero Sport получил высший рейтинг — 5 звезд стандарта безопасности ASEAN NCAP за защиту взрослых Adult Occupancy Protection (AOP) и 4 звезды за защиту детей Child Occupant Protection (COP).

Организация ASEAN NCAP (New Car Assessment Program for Southeast Asian) оценивает уровень безопасности новых автомобилей. Представленный на рынке Таиланда Mitsubishi Pajero Sport получил высший пятизвездный рейтинг за защиту взрослых пассажиров (AOP), набрав 15,29 балла из 16 возможных. Кроме этого, Mitsubishi Pajero Sport также получил 4 звезды за 76-процентный уровень защиты детей (COP) благодаря креплениям детских кресел ISOFIX. Этот результат полностью соответствует концепции Mitsubishi Motors, согласно которой главным аспектом вождения является безопасность. Более того, Mitsubishi Pajero Sport получил аналогичную оценку в рейтингах Latin NCAP и ANCAP в Австралии.

Mitsubishi Pajero Sport оснащается передовыми системами безопасности, такими как система предотвращения фронтального столкновения Forward Collision Mitigation System, система предотвращения столкновений при парковке Ultrasonic Misacceleration Mitigation System, система усиленного кузова Reinforced Impact Safety Evolution Body (RISE Body), активная система стабилизации Active Stability Control для предотвращения скольжений, активная противобуксовочная система Active Traction Control, антиблокировочная система ABS, работающая совместно с системой распределения тормозных усилий EBD и ассистентом торможения Brake Assist. Кроме того, модель оснащена трехточечными ремнями безопасности для всех пассажиров и креплениями ISOFIX для установки двух детских кресел. Автомобиль предлагает безопасность для вас и ваших пассажиров, на которую вы можете положиться в любых поездках. Mitsubishi Pajero Sport — лучший выбор в своем классе.

Новости от Redtram.com Загрузка ...