Renault Kaptur на Российской премьере фильма «Изгой-один: Звёздные войны. Истории»

Renault

14 декабря в арт-пространстве TESLA4000 состоялась российская премьера фильма «Изгой-один: Звёздные Войны. Истории», официальным автомобилем которой выступил Renault Kaptur.

В рамках премьерного показа Renault Россия представила арт-инсталляцию с черным и белым кроссоверами Renault Kaptur c контрастной крышей, которые отражают концепцию фильма.

Поклонники космической саги и нового кроссовера могут пройти тест-драйв Renault Kaptur и выбрать свою сторону, приняв участие в тесте на сайте Rambler.ru и получив промо-коды на билеты на показ «Изгой-один: Звёздные Войны. Истории».

Новые стильные двуцветные кроссоверы Renault Kaptur — официальные автомобили российской премьеры нового фильма «Изгой-один: Звёздные Войны. Истории» — были представлены в двух вариантах исполнения: черном с белой крышей и белом — с черной. Таким образом, ориентированный на современную аудиторию Renault Kaptur отражает основную идею космической саги, основанной на противостоянии темной и светлой сторон силы.

На премьерном показе присутствовали известные представители сферы моды, искусства, кинематографа и журналистики: Александр Терехов, Ксения Собчак, Андрей Фомин, Алексей Красовский, Ксения Чилингарова, Михаил Друян и другие.

Любители киновселенной Звёздные Войны могут посетить ряд мероприятий в Москве, Санкт-Петербурге и еще 8 регионах России и принять участие в увлекательном квесте на официальной странице Renault Россия в Instagram @renaultru.

Renault активно поддерживает сферы искусства и участвует в различных арт событиях в России и по всему миру. Интерес к современному искусству — неотъемлемая часть культуры Renault, открытой для всего нового. Среди знаковых культурных событий мирового масштаба, которые поддерживает компания Renault — Каннский кинофестиваль, кинофестивали в Довиле, Альп д’Уэзе, Марракеше, Лондоне, Сан-Себастьяне, Вальядолиде и в Венеции.

Новости от Redtram.com Загрузка ...