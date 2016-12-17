Geely в России объявляет о старте отзывной кампании для автомобилей Geely Emgrand 7

Geely

ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» объявляет о запуске с 19 декабря 2016 года добровольной отзывной кампании по проверке надёжности соединения карданного вала рулевой колонки с валом рулевой рейки на автомобилях Geely Emgrand 7.

В соответствии с корпоративной политикой Geely по качеству и принципами безусловного приоритета вопросов безопасности, принято решение о превентивной проверке 401 автомобиля Geely Emgrand 7, выпущенного на мощностях СЗАО «БЕЛДЖИ» для проведения проверки надёжности соединения карданного вала рулевой колонки с валом рулевой рейки.

Владельцы автомобилей, попадающие под отзывную кампанию, будут приглашены официальными дилерами Geely в сервисный центр для проведения бесплатной проверки. На всех автомобилях, попадающих под действие данной кампании, будет проведен осмотр и, в случае, выявления неисправности — осуществлён ремонт. Все работы в рамках данной кампании будут бесплатными для клиентов.

Также, каждый владелец Geely Emgrand 7 может самостоятельно уточнить попадает ли его автомобиль под отзывную кампанию, сопоставив VIN-код автомобиля с прилагаемым перечнем, который указан на официальном сайте компании Geely в России (www.geely-motors.com ) в разделе «Сервисные акции». В случае если VIN — номер автомобиля будет найден в списке отзыва, владельцу рекомендуется связаться с любым официальным сервисным центром Geely для согласования удобного времени визита.

Программа отзыва согласована с Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

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