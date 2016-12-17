В ноябре продажи концерна Volkswagen увеличились на 7,9%

Volkswagen

В ноябре клиентам по всему миру было передано 899 400 автомобилей (рост на 7,9%).

С января по ноябрь объём поставок составил 9 380 000 автомобилей (рост на 3,1%).

Фред Каплер (Fred Kappler), руководитель направления продаж концерна: «Несмотря на обстоятельства, мы ожидаем хороших результатов продаж к концу года».

Вольфсбург, 19 декабря 2016 года — Мировой объём поставок концерна Volkswagen в ноябре вырос на 7,9% и составил 899 400 автомобилей. С января по ноябрь текущего года было реализовано 9 380 000 новых автомобилей, прирост составил 3,1%. «Ноябрь выдался удачным для всех марок нашего концерна. Несмотря на обстоятельства, мы ожидаем хороших результатов продаж к концу года», — отметил Фред Каплер, руководитель направления продаж концерна.

За период с начала года в Европе марки концерна Volkswagen реализовали 3 870 000 автомобилей, рост составил 3,5%. В ноябре клиентам было передано 345 700 новых автомобилей, что на 6,3% больше, чем в прошлом году. В Западной Европе по итогам ноября концерн Volkswagen продемонстрировал рост объёма продаж на 5,7%, в этом регионе было продано 285 800 автомобилей. Показатели продаж в Великобритании, Италии и Франции позволили компенсировать спад на внутреннем рынке Германии, который составил 4,1%. Положительная динамика на рынках Польши и Чехии обеспечила в Центральной и Восточной Европе рост поставок на 9,4%.

В Северной Америке в ноябре было реализовано 82 700 автомобилей концерна Volkswagen, рост составил 13,1%. На положительный результат в значительной степени повлияли продажи в США, которые выросли на 16,5%, и в Мексике. В Южной Америке в ноябре концерн реализовал 35 200 автомобилей, что на 12,3% меньше, чем в прошлом году.

Объём продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе за период с января по ноябрь увеличился на 9,1% и составил 3 900 000 автомобилей. В ноябре покупателям было поставлено 398 600 автомобилей (на 11% больше, чем в предыдущем году). На долю китайского рынка в ноябре пришлось 373 800 автомобилей. В результате крупнейший рынок концерна продемонстрировал рост на 13,6%.

Обзор результатов концерна Volkswagen:

Объём поставок по отдельным рынкам Ноябрь 2016 г. Ноябрь 2015 г. Изм. в % Январь- ноябрь 2016 г. Январь- ноябрь 2015 г. Изм. в % Европа 345 700 325 200 +6,3 3 865 900 3 734 200 +3,5 Западная Европа 285 800 270 400 +5,7 3 266 400 3 172 800 +3,0 Германия 104 600 109 000 -4,1 1 199 100 1 193 900 +0,4 Центральная и Восточная Европа 60 000 54 800 +9,4 599 500 561 400 +6,8 Россия 15 100 15 600 -3,3 150 300 157 900 -4,8 Северная Америка 82 700 73 100 +13,1 845 100 846 700 -0,2 США 52 800 45 300 +16,5 526 100 551 200 -4,5 Южная Америка 35 200 40 200 -12,3 384 800 523 900 -26,5 Бразилия 22 100 27 500 -19,9 233 600 364 800 -36,0 Азиатско-Тихоокеанский регион 398 600 359 100 +11,0 3 900 700 3 574 000 +9,1 Китай 373 800 329 000 +13,6 3 591 600 3 219 400 +11,6













По всему миру 899 400 833 700 +7,9 9 379 100 9 095 800 +3,1

Объём поставок по отдельным маркам Ноябрь 2016 г. Ноябрь 2015 г. Изм. в % Январь- ноябрь 2016 г. Январь- ноябрь 2015 г. Изм. в % Volkswagen – легковые автомобили 533 500 496 100 +7,5 5 419 900 5 335 700 +1,6 Audi 154 000 147 700 +4,3 1 713 900 1 644 800 +4,2 SKODA 97 500 89 000 +9,6 1 036 200 968 900 +6,9 SEAT 34 100 32 400 +5,5 379 700 371 800 +2,1 Porsche 20 200 18 100 +11,7 218 300 209 900 +4,0 Volkswagen Коммерческие автомобили 42 900 33 700 +27,3 433 900 390 300 +11,2 MAN 8700 8600 +1,4 91 500 92 700 -1,3 Scania 7100 7100 -1,0 73 200 70 100 +4,3













Всего по концерну Volkswagen 899 400 833 700 +7,9 9 379 100 9 095 800 +3,1

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