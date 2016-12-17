В ноябре продажи концерна Volkswagen увеличились на 7,9%
- В ноябре клиентам по всему миру было передано 899 400 автомобилей (рост на 7,9%).
- С января по ноябрь объём поставок составил 9 380 000 автомобилей (рост на 3,1%).
- Фред Каплер (Fred Kappler), руководитель направления продаж концерна: «Несмотря на обстоятельства, мы ожидаем хороших результатов продаж к концу года».
Вольфсбург, 19 декабря 2016 года — Мировой объём поставок концерна Volkswagen в ноябре вырос на 7,9% и составил 899 400 автомобилей. С января по ноябрь текущего года было реализовано 9 380 000 новых автомобилей, прирост составил 3,1%. «Ноябрь выдался удачным для всех марок нашего концерна. Несмотря на обстоятельства, мы ожидаем хороших результатов продаж к концу года», — отметил Фред Каплер, руководитель направления продаж концерна.
За период с начала года в Европе марки концерна Volkswagen реализовали 3 870 000 автомобилей, рост составил 3,5%. В ноябре клиентам было передано 345 700 новых автомобилей, что на 6,3% больше, чем в прошлом году. В Западной Европе по итогам ноября концерн Volkswagen продемонстрировал рост объёма продаж на 5,7%, в этом регионе было продано 285 800 автомобилей. Показатели продаж в Великобритании, Италии и Франции позволили компенсировать спад на внутреннем рынке Германии, который составил 4,1%. Положительная динамика на рынках Польши и Чехии обеспечила в Центральной и Восточной Европе рост поставок на 9,4%.
В Северной Америке в ноябре было реализовано 82 700 автомобилей концерна Volkswagen, рост составил 13,1%. На положительный результат в значительной степени повлияли продажи в США, которые выросли на 16,5%, и в Мексике. В Южной Америке в ноябре концерн реализовал 35 200 автомобилей, что на 12,3% меньше, чем в прошлом году.
Объём продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе за период с января по ноябрь увеличился на 9,1% и составил 3 900 000 автомобилей. В ноябре покупателям было поставлено 398 600 автомобилей (на 11% больше, чем в предыдущем году). На долю китайского рынка в ноябре пришлось 373 800 автомобилей. В результате крупнейший рынок концерна продемонстрировал рост на 13,6%.
Обзор результатов концерна Volkswagen:
|Объём поставок по отдельным рынкам
|Ноябрь 2016 г.
|Ноябрь 2015 г.
|Изм. в %
|Январь- ноябрь 2016 г.
|Январь- ноябрь 2015 г.
|Изм. в %
|Европа
|345 700
|325 200
|+6,3
|3 865 900
|3 734 200
|+3,5
|Западная Европа
|285 800
|270 400
|+5,7
|3 266 400
|3 172 800
|+3,0
|Германия
|104 600
|109 000
|-4,1
|1 199 100
|1 193 900
|+0,4
|Центральная и Восточная Европа
|60 000
|54 800
|+9,4
|599 500
|561 400
|+6,8
|Россия
|15 100
|15 600
|-3,3
|150 300
|157 900
|-4,8
|Северная Америка
|82 700
|73 100
|+13,1
|845 100
|846 700
|-0,2
|США
|52 800
|45 300
|+16,5
|526 100
|551 200
|-4,5
|Южная Америка
|35 200
|40 200
|-12,3
|384 800
|523 900
|-26,5
|Бразилия
|22 100
|27 500
|-19,9
|233 600
|364 800
|-36,0
|Азиатско-Тихоокеанский регион
|398 600
|359 100
|+11,0
|3 900 700
|3 574 000
|+9,1
|Китай
|373 800
|329 000
|+13,6
|3 591 600
|3 219 400
|+11,6
|По всему миру
|899 400
|833 700
|+7,9
|9 379 100
|9 095 800
|+3,1
|Объём поставок по отдельным маркам
|Ноябрь 2016 г.
|Ноябрь 2015 г.
|Изм. в %
|Январь- ноябрь 2016 г.
|Январь- ноябрь 2015 г.
|Изм. в %
|Volkswagen – легковые автомобили
|533 500
|496 100
|+7,5
|5 419 900
|5 335 700
|+1,6
|Audi
|154 000
|147 700
|+4,3
|1 713 900
|1 644 800
|+4,2
|SKODA
|97 500
|89 000
|+9,6
|1 036 200
|968 900
|+6,9
|SEAT
|34 100
|32 400
|+5,5
|379 700
|371 800
|+2,1
|Porsche
|20 200
|18 100
|+11,7
|218 300
|209 900
|+4,0
|Volkswagen Коммерческие автомобили
|42 900
|33 700
|+27,3
|433 900
|390 300
|+11,2
|MAN
|8700
|8600
|+1,4
|91 500
|92 700
|-1,3
|Scania
|7100
|7100
|-1,0
|73 200
|70 100
|+4,3
|Всего по концерну Volkswagen
|899 400
|833 700
|+7,9
|9 379 100
|9 095 800
|+3,1
- Комментарии