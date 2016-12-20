Bosch и e.GO Mobile подписали соглашение о сотрудничестве по обслуживанию электромобилей

Компания Robert Bosch GmbH и e.GO Mobile AG будут сотрудничать в области подключения к Интернету и послепродажного обслуживания электромобилей. Д-р Маркус Хейн (Markus Heyn), член совета директоров компании Robert Bosch GmbH, и профессор Гюнтер Шух (Günther Schuh), генеральный директор e.GO Mobile AG, недавно подписали соответствующее соглашение в Аахене.

Компания e.GO Mobile AG разработала компактный электромобиль e.GO Life в сотрудничестве с Рейнско-Вестфальским техническим университетом Аахена (RWTH) и применением технологии Industry 4.0. Как ожидается, цена авто в базовой конфигурации в Европе будет составлять 12 500 евро. Bosch поставляет для него мотор с рабочим напряжением 48 В. Кроме того, в соответствии с недавно заключенным соглашением Bosch в будущем берет на себя послепродажное обслуживание этих электромобилей. Оно включает в себя, например, диагностику транспортных средств, поставку оборудования для мастерских и ремонт в существующей сети Бош Сервис.

«В лице Bosch мы нашли идеального партнера. Помимо ремонта электромобилей e.GO в сети СТО, компания обеспечит новинку внедрением технологии будущего „подключенный автомобиль“ и сопутствующие услуги», — говорит профессор Гюнтер Шух. Это означает, что владельцы e.GO Life смогут оценить преимущества, связанные с подключением их транспортных средств к сети Интернет.

«Электрический привод обретает все большую значимость в современном мире. Тем не менее, для того, чтобы эта технология стала ведущей, необходима не только инфраструктура зарядных станций, но и комплексное обслуживание на государственном уровне. Именно это мы и планируем сделать с использованием уже имеющейся сети Bosch Car Service. Уже сегодня европейские мастерские сети имеют всесторонний опыт в области обслуживания гибридных и электрических транспортных средств», — говорит Хейн.

Благодаря своему подразделению послепродажного обслуживания автомобилей компания Bosch является мировым лидером в области технического обслуживания и имеет крупнейшую в мире независимую сеть автомастерских, куда входит более 17 тыс. предприятий. Кроме того, подразделение разрабатывает телематические системы и системы обеспечения подключения к сети Интернет, главным образом, для различных транспортных компаний.

Компании Bosch и e.GO Mobile работают вместе с момента основания e.GO Mobile AG в 2015 году и высоко оценивают потенциал рынка электромобилей. Деятельность компании e.GO Mobile направлена на создание и выпуск электрических транспортных средств по доступной цене, способных на международном уровне конкурировать с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Поставка первых моделей e.GO для немецкого рынка планируется летом 2017 года.

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