Michelin Challenge Bibendum-2017 состоится в Монреале

В 2017 году местом проведения саммита Michelin Challenge Bibendum, посвященного устойчивому развитию мобильности, станет Монреаль. Международный форум получает новое название Movin’on.

После знаменательного события в Чэнду в 2014 году всемирный форум по вопросам экологически чистого транспорта и устойчивого развития мобильности пройдет в Монреале, крупнейшем городе Канады, с 13 по 15 июня 2017 года.

Начиная с 1992 года, после выпуска на рынок первой энергосберегающей шины, компания Мишлен постоянно демонстрировала свою приверженность принципам устойчивого развития мобильности, чтобы способствовать дальнейшему прогрессу передвижения людей и товаров. На конференции COP21 в ноябре 2015 года Группа выступила с заявлением, что к 2030 году на 20% снизит уровень выбросов углекислого газа от производства и использования своих шин. Кроме продвижения собственных инициатив компания Мишлен также стремится наладить диалог с другими участниками индустрии для обеспечения более безопасной, экологически чистой, взаимосвязанной и надежной мобильности.

В 2017 году мы запускаем новый, более открытый и динамичный процесс, который позволит предложить крупным и малым компаниям, стартапам, а также научным и общественным организациям свои решения в области устойчивой мобильности, особенно для крупных городов, где проживает большая часть мирового населения.

Воодушевленные этой идеей, мы выбрали Монреаль в качестве партнера и площадки для проведения следующего международного форума Movin’on. Посвященный развитию транспортной отрасли, он откроется новой публике и частным игрокам, которые хотят стать частью этого приключения. Компания Мишлен является лидером процесса, успех которого зависит от объединенных усилий всех его участников.

«Форум Movin’on — это не просто новое название, это призыв к действию», — заявляет Жан Доминик СЕНАР (Jean-Dominique SENARD), президент Группы Мишлен. «Главное — объединить силы, чтобы вместе создавать и совершенствовать транспортную отрасль завтрашнего дня. Монреаль — пионер в области устойчивой городской мобильности, и уже через несколько месяцев он станет уникальной площадкой для демонстрации прототипов и транспортных инноваций. Давайте изменим транспортную отрасль, объединив инновационность исследователей, оперативность действий создателей стартапов и технологическую мощь крупных компаний. Я хочу, чтобы это событие международного масштаба привело к созданию дорожной карты, реализация инициатив которой позволила бы достичь устойчивой мобильности будущего и которую мы сможем продемонстрировать представителям власти».

«Монреаль, известный своим намерением снизить к 2020 году выброс газов с парниковым эффектом на 30% по сравнению с уровнем 1990 года, а также своими значимыми инициативами по электрификации транспорта, стал лидером в области развития эффективного, экологически чистого транспорта, — отмечает Дени КОДЕР (Denis CODERRE), мэр Монреаля и президент мегаполиса. — Принимая у себя в 2017 году форум Michelin Challenge Bibendum, который теперь называется Movin’on, посвященный вопросам развития устойчивой мобильности, мы демонстрируем стремление города создавать общество будущего. Международный форум устойчивого развития мобильности, который пройдет в Монреале, предоставит возможность представить инновации города и обсудить их с мировыми лидерами отрасли».

Кроме того, для организации международного форума Movin’on компания Мишлен объединяется с компанией C2 из Монреаля. «C2 гордится своим участием в этом международном мероприятии, — комментирует Ричард Сен-Пьер (Richard St-Pierre), президент компании C2. — Этот проект позволит нам еще раз продемонстрировать силу наших творческих возможностей с целью изменения и обновления индустрии, поддерживая разработку и продвижение инновационных идей. Мы также хотим подчеркнуть ключевую роль компании Tourism Montreal в привлечении этого мероприятия в Монреаль».

Новости от Redtram.com Загрузка ...