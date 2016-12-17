KIA Niro занесен в «Книгу рекордов Гиннеса»

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Гибридный кроссовер KIA Niro продемонстрировал великолепную топливную экономичность во время пробега от Лос-Анжелеса до Нью-Йорка — 3,07 л/100 км.

Этот результат был признан самым низким показателем потребления топлива среди гибридных моделей и послужил поводом сделать KIA Niro одним из героев «Книги рекордов Гиннеса».

США, 16 декабря 2016 года — Компактный гибридный кроссовер KIA Niro в ходе длительного пробега в США завоевал право быть включенным в «Книгу рекордов Гиннеса» за лучший показатель топливной экономичности, когда-либо продемонстрированный гибридным автомобилем. Новый рекорд минимального расхода топлива равен 3,07 л/100 км. Экипаж из двух человек на KIA Niro преодолел 5979,5 км, разделяющие ратуши Лос-Анжелеса и Нью-Йорка, затратив на это 183,59 литров бензина, что равняется всего 4 бакам топлива. Никаких специальных доработок автомобиля перед поездкой произведено не было.

Вице-президент по развитию модельного ряда KIA Motors America Орт Хедрик отметил: «Мы очень довольны показателями топливной экономичности, продемонстрированными в ходе пробега новым кроссовером KIA Niro. Мы ставили перед собой задачу создать автомобиль, который сочетает в себе практичность, привлекательный дизайн и экологичность гибридной силовой установки. То, что KIA Niro смог преодолеть такой путь и даже установить рекорд Гиннеса, подтверждает, что своих целей мы добились».

Niro является основоположником нового класса в модельной линейке KIA — автомобилем, сочетающим внешний вид и практичность традиционного компактного кроссовера с экономичностью «гибрида». Гибридная силовая установка построена по параллельной схеме, она сочетает работу 1,6-литрового бензинового двигателя с непосредственным впрыском топлива и 32-киловаттного электродвигателя, получающего энергию от батареи литий-ионных полимерных аккумуляторных элементов. Кроссовер имеет привод на передние колеса, тяга к ним передается через 6-ступенчатую преселективную автоматическую трансмиссию с двумя сцеплениями. Эта трансмиссия обеспечивает KIA Niro четкие и быстрые реакции на действия водителя.

KIA Niro оснащен высокотехнологичными системами помощи водителю DRiVE WISE. В частности, в этот комплекс входит система автономного экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов. Мультимедийная система KIA Niro совместима с платформами Android Auto™, Apple CarPlay™. В некоторых комплектациях компактный гибридный кроссовер оснащается системой беспроводной зарядки мобильных устройств и аудиосистемой премиального уровня с восемью динамиками.

KIA Niro имеет еще одно необычное для гибридного автомобиля качество — он способен буксировать прицеп массой до 1300 кг, оборудованный тормозной системой.

KIA Niro прошел программу испытаний, которые проводились в Европе, Северной Америке и на Ближнем Востоке. Благодаря такому активному тестированию и работе по настройке независимой подвески новинки, удалось добиться высокого уровня ездового комфорта, захватывающей управляемости и высокого уровня стабильности на дороге.

Вывод на рынок первого гибридного кроссовера KIA Niro, не имеющего прямого аналога с традиционным силовым агрегатом и построенного на новой платформе, — часть глобальной стратегии бренда по развитию линейки экологичных транспортных средств. В настоящий момент в линейке KIA в мире 5 экологичных моделей: электромобиль KIA Soul EV (с 2014 года), гибридная KIA Optima HEV (с 2011 года, в октябре 2015 года представлено второе поколение модели), гибридный седан с возможностью зарядки от электросети KIA Optima PHEV (с июня 2016 года), компактный гибридный кроссовер KIA Niro (с марта 2016 года), гибридная модификация KIA Cadenza (с ноября 2016 года). К 2020 году число экологичных моделей в линейке KIA достигнет 14. В том числе, в 2020 KIA Motors планирует запустить первую серийную модель автомобиля с двигателем на водородных топливных элементах.

Более подробную информацию о технологиях KIA можно получить на официальных сайтах www.kia.ru и www.kia.com .

При возникновении дополнительных вопросов, пожалуйста, обращайтесь:

Евгения Тетерина (KIA Motors Rus), тел. +7 (495) 287-09-00, e-mail: eateterina@kia.ru

Максим Полозков (KIA Motors Rus), тел. +7 (495) 287-09-00, e-mail: mupolozkov@kia.ru

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